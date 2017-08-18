Замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева посетила пермские поликлиники

Главной целью рабочего визита представителей федерального минздрава стало посещение медицинских учреждений, в которых реализуются принципы «Бережливой поликлиники», суть которых заключается в сокращении времени нахождения пациента в медучреждении, а также в оптимизации работы регистратуры и врачей.

В первую очередь делегация посетили детскую поликлинику № 6, где врачи провели экскурсию по обновлённому медучреждению и рассказали о принципах «бережливости», которые будут применяться в работе с пациентами уже со следующей недели.

В поликлинике произведён ремонт, улучшено её оснащение, усовершенствована работа регистратуры. В холле появилась «парковка» для колясок.

Кроме того, в медучреждении организовали удобную систему навигации, перевели карты в электронный вид, разместили в доступном месте всю необходимую для пациентов информацию, поставили в холле инфоматы для самостоятельной записи на приём к специалисту.

Татьяна Яковлева высоко оценила качество проделанной работы в поликлинике.