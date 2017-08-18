Замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева посетила пермские поликлиники

Главной целью рабочего визита представителей федерального минздрава стало посещение медицинских учреждений, в которых реализуются принципы «Бережливой поликлиники», суть которых заключается в сокращении времени нахождения пациента в медучреждении, а также в оптимизации работы регистратуры и врачей.
В первую очередь делегация посетили детскую поликлинику № 6, где врачи провели экскурсию по обновлённому медучреждению и рассказали о принципах «бережливости», которые будут применяться в работе с пациентами уже со следующей недели.
В поликлинике произведён ремонт, улучшено её оснащение, усовершенствована работа регистратуры. В холле появилась «парковка» для колясок.
Кроме того, в медучреждении организовали удобную систему навигации, перевели карты в электронный вид, разместили в доступном месте всю необходимую для пациентов информацию, поставили в холле инфоматы для самостоятельной записи на приём к специалисту.
Татьяна Яковлева высоко оценила качество проделанной работы в поликлинике.
«От детской поликлиники № 6 у меня остались очень хорошие впечатления. Очень бы хотелось, чтобы все поликлиники в Пермском крае, а особенно детские, были в таком же виде. У края есть все условия: и кадровые, и финансовые, позволяющие добиться таких результатов. Главное, чтобы было желание», — отметила Татьяна Яковлева.