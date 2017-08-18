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09:58 (мск), источник: NewsKo

Замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева посетила пермские поликлиники

В Перми с рабочим визитом побывала заместитель министра российского Минздрава Татьяна Яковлева. Она посетила несколько медучреждений, в том числе Городскую детскую клиническую поликлинику № 6 в Перми.

Главной целью рабочего визита представителей федерального минздрава стало посещение медицинских учреждений, в которых реализуются принципы «Бережливой поликлиники», суть которых заключается в сокращении времени нахождения пациента в медучреждении, а также в оптимизации работы регистратуры и врачей.

В первую очередь делегация посетили детскую поликлинику № 6, где врачи провели экскурсию по обновлённому медучреждению и рассказали о принципах «бережливости», которые будут применяться в работе с пациентами уже со следующей недели.

В поликлинике произведён ремонт, улучшено её оснащение, усовершенствована работа регистратуры. В холле появилась «парковка» для колясок.

Кроме того, в медучреждении организовали удобную систему навигации, перевели карты в электронный вид, разместили в доступном месте всю необходимую для пациентов информацию, поставили в холле инфоматы для самостоятельной записи на приём к специалисту.

Татьяна Яковлева высоко оценила качество проделанной работы в поликлинике.

«От детской поликлиники № 6 у меня остались очень хорошие впечатления. Очень бы хотелось, чтобы все поликлиники в Пермском крае, а особенно детские, были в таком же виде. У края есть все условия: и кадровые, и финансовые, позволяющие добиться таких результатов. Главное, чтобы было желание», — отметила Татьяна Яковлева.

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