Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Я и мои шрамы: как я полюбила свое тело спустя 45 лет
Ани Лорак рассказала, почему отказалась отдавать дочь в школу
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Анжелика Варум восхитила поклонников элегантным платьем (фото)
После теракта в Барселоне запустили флешмоб с кошкамиВечером 17 августа на улице Рамбла в центре Барселоны фургон въехал в пешеходов
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
СМИ: бойцы ВСУ рассказали, как командиры прячутся на передовой
Чёрный купальник: Канделаки показала тело в Крыму
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Счастливы вместе: Кудрявцева поделилась снимком с мужем
Тарзан показал, как выглядит супруга в жизни – СМИ
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
8Тень Земли
10:20 (мск), источник: Zakon.kz

ЦИК РК представил поправки в закон о выборах

Поправки касаются урегулирования ряда моментов выборного процесса, также предлагается ряд поправок в закон о референдуме.

Источник: Zakon.kz

Центризбирком РК внес на рассмотрение Межведомственной комиссии в Минюст концепции двух законопроектов РК «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК «О выборах в РК» и «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК «О республиканском референдуме», передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы предлагаем внесение изменений в два закона. Последние изменений в закон о выборах, не считая тех, которые прошли в этом году по инициативе Президента, были в 2007 году, основные. Кроме тех, когда приводили закон в соответствие с принятыми постановления Конституционного Совета и закона об измении Верховного суда по поводу принадлежности», — сказал заместитель главы ЦИК РК Владимир Фоос.

В то же время он перечислил основные предложения по поправкам.

Читайте также
Реформа МВД: Акимам предлагают назначать глав полиции в своих регионах

«Это касается образования избирательных комиссий из представителей только политических партий, мы предполагаем, чтобы члены ЦИК приостанавливали членство политических партий на время работы ЦИК. Мы предлагаем увеличить состав участковых избирательных комиссий в зависимости от количества избирателей на избирательных участках для распределения нагрузки между членами комиссий. Повышения зарплаты члена комиссий во время электорального периода, потому что они все у нас на общественных началах работают. Определить, что в составе комиссии должно быть не более половины работников одной организации — это вечное замечание ОБСЕ. Уточнить, кем созывается первое заседание комиссии после выборов в маслихаты — неясность в законе, вечная путаница», — пояснил спикер.

Также, по его словам, необходимо уточнить полномочия членов с правом совещательного голоса.

«Есть у нас такие от политических партий, которые не смогли иметь своих представителей в комиссии. Определить отзывы аккредитации международных наблюдателей, потому что мы уже сталкивались с такими делами — в законе у нас это не прописано. Определить, как пересматриваются границы округов и участков, что нет в законе. Упорядочить регистрацию избирателей. Вы знаете, что с состоянием регистрации избирателей у нас проблемы, сейчас у нас появилась временно зарегистрированные граждане — нужно думать, что делать с ними», — уточнил он.

В. Фоос указал, что кроме этого требуется определить изменения или дополнения в цикле агитаций.

«Это издание СМИ по тиражам, которые “плавают” в зависимости от того или иного кандидата. Это определение дебатов, кроме тех, которые проводит ЦИК. Много вопросов стало, как упорядочить или определить работу с Интернет-ресурсами, эту работу надо каким-то образом обозначить. Предложить, что гарантии государства для выступления кандидатов в СМИ были выражены в денежном выражении, а не как сейчас, потому что исполнять то, как написано сейчас, у государства средств не хватит. Определить, как проходит агитация в воинских частях», — перечислил выступающий.

В то же время необходимо уточнить сроки доставки избирательных бюллетеней, децентрализацию полномочий избирательных комиссий, изготовление бюллетеней на выборах маслихатов — это в регионах, выборы маслихатов проводить из средств местного бюджета. Определить, как собираются подписи и признаки их недостоверности.

«У нас есть вопросы по статьям закона о снятии за декларацию и снятие за клевету с регистрации кандидатов. Определить время окончания и выдвижения в законе, порядок размещения лиц в партийном списке, распределение депутатских мандатов и приведение статей в соответствии, исключение противоречий, которые имеются. Много проблем накопилось, кроме того мы являемся членами комиссии ОБСЕ, Венецианской комиссии, нам необходимо их рекомендации изучать и принимать в какой-то мере, чтобы они не предъявляли претензии государствам, что мы игнорируем из рекомендации», — подчеркнул замглавы ЦИК.

Вместе с тем спикер сообщил, что закон о референдуме в Казахстане не изменялся с 1999 года, кроме тех точечных изменений, которые были в этом году инициированы Президентом РК.

«Там необходимо привести его в соответствие с нормами, которые прописаны в законе о выборе — определить сбор подписей, оплату инициативной группы, срок действия инициативной группы по инициативе референдума, определить, что такое представители от регионов, которые будут участвовать. Естественно, уточнить привести в соответствие с полномочиями избирательных комиссий с законом о выборах. Это основные направления, которые мы хотим предусмотреть в двух законах », — заключил В. Фоос.

Ксения Давыдова, Астана.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Четверых детей госпитализировали после ДТП в Алматы
Россиянка пострадала в теракте в Барселоне
В разработке международного стандарта блокчейна участвует ФСБ
Скончался пятый участник террористической атаки в Камбрильсе
Уволенных чиновников могут обязать отчитываться о расходах
Минобороны показало пуск «Калибра» с АПЛ «Северодвинск» (видео)
Российские авиалайнеры оснастят «нервной системой»
Оценка событий в Вирджинии рассорила Трампа с главами корпораций
Спорт
Кража литовская: «Краснодар» победил «Црвену Звезду» в ЛЕ «Быки» одержали домашнюю победу, хотя в ходе второго тайма литовские арбитры не увидели, как мяч пересек линию ворот гостей после удара экс-игрока «Црвены Звезды» Ристича
Авто
На Украине появились подозрительно дешевые Volkswagen Golf Украинское представительство компании Volkswagen начало по весьма интересным ценам предлагать универсалы Golf SportWagen
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Москвичам предложат переехать в «казенное» жилье
Продлен арест подозреваемых в хищениях на стройке резиденции Путина
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Как правильно хранить вещи в квартире
Леди
Как идея «бодипозитива» мешает женщинам заботиться о себе Психолог Ольга Гуманова считает, что бодипозитив — это хорошо, пока не отнимает у женщины право уделять внимание своему телу
Дети
Знаменитости, которые пошли по стопам родителей В жизни каждого человека наступает момент, когда ему приходится делать выбор собственного жизненного пути. Но оказывается, для того чтобы найти свое призвание, иногда стоит просто продолжать дело родителей.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь