«Дальневосточный гектар» оснастят сбытовыми точками

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Для предпринимателей, участвующих в проекте «Дальневосточный гектар», будут созданы торговые площадки, сообщили в пресс-службе минвостокразвития.

О необходимости создания специальных мест торговли задумались в агентстве по привлечению человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Для бизнесменов важно иметь каналы сбыта своей продукции, чтобы они заранее могли планировать свою деятельность и понимать механизмы, с помощью которых будут продавать произведенную на «дальневосточном гектаре» продукцию, сообщила руководитель центра методологии АРЧК ДВ Мария Полякова.

«Регионам мы предлагаем рассмотреть возможность проведения регулярных ярмарок для продажи такой продукции и подумать о квотах, которые торговые сети в определенной доле брали бы для реализации продуктов получателей «дальневосточного гектара», — разъяснила Полякова.

Ранее о разработке соответствующих предложений для предпринимателей «дальневосточного гектара» говорил генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков.

«Агентство обладает правами на бренд “дальневосточный гектар”, такая торговая марка может использоваться для продвижения программы. Мы готовы под этой маркой объединять продукцию, выращенную гражданами», — сообщил он.