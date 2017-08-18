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10:12 (мск), источник: Sputnik.by

Посол Польши заявил о возможности безвиза между Беларусью и ЕС

По словам Павлика, безвизовый режим для белорусов со стороны Евросоюза — не фантастика.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Введение Европейским союзом безвизового режима для Беларуси вполне возможно, заявил посол Польши в республике Конрад Павлик.

Переговоры по упрощению условий получения шенгенской визы белорусами продолжаются уже несколько лет. Белорусские чиновники говорили, что требования и стоимость визы может быть снижена уже в этом году, однако ключевым вопросом в этом является согласие Беларуси на реадмиссию.

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По словам главы польской дипмиссии, введение в перспективе и безвизового режима с Беларусью — «не такая и фантастическая идея». Дипломат считает возможным, что белорусы, «как молдаване, грузины или украинцы, могли без виз ездить в Евросоюз».

«Безвиз будет только укреплять взаимопонимание, способствовать взаимным контактам», — отметил Павлик в интервью «Еврорадио».

Вопрос введения безвиза для белорусов, уверен Павлик, является задачей как для Минска, так и для Брюсселя. Стороны должны продолжать тесное сотрудничество по этому вопросу.

За последние два года консульства Польши в Беларуси ежегодно выдавали по 400 тысяч шенгенских виз, отметил Павлик.

В целом же по количеству выданных на душу населения шенгенских виз Беларусь является одним из мировых лидеров. Активнее всего граждане получают визы в сопредельных странах — Литве и Польше.

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