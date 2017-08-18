Посол Польши заявил о возможности безвиза между Беларусью и ЕС
По словам Павлика, безвизовый режим для белорусов со стороны Евросоюза — не фантастика.
По словам Павлика, безвизовый режим для белорусов со стороны Евросоюза — не фантастика.
МИНСК, 18 авг — Sputnik. Введение Европейским союзом безвизового режима для Беларуси вполне возможно, заявил посол Польши в республике Конрад Павлик.
Переговоры по упрощению условий получения шенгенской визы белорусами продолжаются уже несколько лет. Белорусские чиновники говорили, что требования и стоимость визы может быть снижена уже в этом году, однако ключевым вопросом в этом является согласие Беларуси на реадмиссию.
По словам главы польской дипмиссии, введение в перспективе и безвизового режима с Беларусью — «не такая и фантастическая идея». Дипломат считает возможным, что белорусы, «как молдаване, грузины или украинцы, могли без виз ездить в Евросоюз».
«Безвиз будет только укреплять взаимопонимание, способствовать взаимным контактам», — отметил Павлик в интервью «Еврорадио».
Вопрос введения безвиза для белорусов, уверен Павлик, является задачей как для Минска, так и для Брюсселя. Стороны должны продолжать тесное сотрудничество по этому вопросу.
За последние два года консульства Польши в Беларуси ежегодно выдавали по 400 тысяч шенгенских виз, отметил Павлик.
В целом же по количеству выданных на душу населения шенгенских виз Беларусь является одним из мировых лидеров. Активнее всего граждане получают визы в сопредельных странах — Литве и Польше.