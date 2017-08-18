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11:36 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Полтавченко призвал сократить сроки строительства метро в Петербурге

Губернатор назвал возведение новых станций безусловным приоритетом города.

Сроки строительства новых станций метро в Петербурге необходимо сократить. Об этом в рамках рабочего совещания заявил губернатор города Георгий Полтавченко, передает Фонтанка. Ру.

Градоначальник призвал активно внедрять новые технологии, которые позволят не только ускорить темпы строительства подземки, но и снизить стоимость работ.

Метро — наш безусловный приоритет. Сегодняшние темпы строительства не могут нас удовлетворить.
Георгий Полтавченко
Губернатор Санкт-Петербурга

Кроме того, Полтавченко напомнил, что нужно начинать работы по продлению Лахтинско-Правобережной линии до станции «Кудрово», которая будет находиться на территории Ленобласти.

По словам губернатора, средства для проведения предпроектных изысканий для резервирования земли под возведение новых станций подземки и создание необходимой инфраструктуры будут ежегодно планироваться в городском бюджете в первую очередь.

Напомним, 20 марта 2018 года будет сдана в эксплуатацию станция «Новокрестовская», которая строится специально к чемпионату мира по футболу в России. Матчи мундиаля в Северной столице будут проходить на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.

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