Полтавченко призвал сократить сроки строительства метро в Петербурге
Губернатор назвал возведение новых станций безусловным приоритетом города.
Губернатор назвал возведение новых станций безусловным приоритетом города.
Сроки строительства новых станций метро в Петербурге необходимо сократить. Об этом в рамках рабочего совещания заявил губернатор города Георгий Полтавченко, передает Фонтанка. Ру.
Градоначальник призвал активно внедрять новые технологии, которые позволят не только ускорить темпы строительства подземки, но и снизить стоимость работ.
Метро — наш безусловный приоритет. Сегодняшние темпы строительства не могут нас удовлетворить.
Кроме того, Полтавченко напомнил, что нужно начинать работы по продлению
Напомним, 20 марта 2018 года будет сдана в эксплуатацию станция «Новокрестовская», которая строится специально к чемпионату мира по футболу в России. Матчи мундиаля в Северной столице будут проходить на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.