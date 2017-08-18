Полтавченко призвал сократить сроки строительства метро в Петербурге

Сроки строительства новых станций метро в Петербурге необходимо сократить. Об этом в рамках рабочего совещания заявил губернатор города Георгий Полтавченко, передает Фонтанка. Ру.

Градоначальник призвал активно внедрять новые технологии, которые позволят не только ускорить темпы строительства подземки, но и снизить стоимость работ.

Метро — наш безусловный приоритет. Сегодняшние темпы строительства не могут нас удовлетворить. Георгий Полтавченко Губернатор Санкт-Петербурга

Кроме того, Полтавченко напомнил, что нужно начинать работы по продлению Лахтинско-Правобережной линии до станции «Кудрово», которая будет находиться на территории Ленобласти.

По словам губернатора, средства для проведения предпроектных изысканий для резервирования земли под возведение новых станций подземки и создание необходимой инфраструктуры будут ежегодно планироваться в городском бюджете в первую очередь.