Неизвестные украли агитационные материалы для выборов свердловского губернатора, заявили в «Единой России»

«Произошло хищение агитационных материалов, которые были подготовлены в рамках выборов губернатора и местных муниципальных выборов. Украли их из местного дворца культуры в Серове», — сказал собеседник агентства.

По его данным, неизвестные увезли материалы на территорию завода «Первый бетонный».

«Очевидцы были, которые это все увидели и проследили, куда последовала машина. Вызвали полицию. Потом с этого завода, когда там была полиция и общественники, уехало две бетономешалки. В итоге за ними последовала полицейская машина, остановили. Внутри бетономешалки, в этом механизме, где бетон перевозиться, были обнаружены агитационные материалы», — сообщил представитель регионального отделения партии.

Собеседник агентства добавил, что среди материалов были газеты.

«Сейчас полиция предпринимает действия, чтобы установить причастных и виновных лиц», — сказал он.

По данным местных СМИ, неизвестные украли 3−5 тыс. экземпляров предвыборной газеты врио губернатора Евгения Куйвашева и 3−5 тыс. экземпляров листовок «Единой России» на выборах в местную думу.

Секретаря Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий заявил, что партия будет требовать наказать виновных «по всей строгости закона».

«Считаю, что подобные происшествия находятся на грани такого понятия, как экстремизм. Мы будем обращаться в правоохранительные органы и настаивать на том, чтобы они в кратчайшие сроки дали таким действиям правовую оценку», — приводятся в сообщении пресс-службы регионального отделения слова В. Шептия.

Председатель Серовской городской территориальной избирательной комиссии сообщил агентству, что информация по этому поводу в избирком не поступала.

«В комиссию к нам никакой информации по этому поводу не поступало официально. Все пока на уровне слухов. Ни жалоб, ни заявлений, ни сигналов, ни от полиции, ни от кого не было», — сказал он.

У «Интерфакса» пока нет комментариев по этому поводу со стороны официальных представителей правоохранительных органов.