Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Правила, которые помогут проснуться без боли в спине и шее
Мама Ксении Собчак конфликтует с Максимом Виторганом из-за внука
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
После теракта в Барселоне запустили флешмоб с кошкамиВечером 17 августа на улице Рамбла в центре Барселоны фургон въехал в пешеходов
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
Смерть после визита в клинику: СМИ о гибели Веры Глаголевой
Морпех США об Украине: Пусть Россия ее растерзает
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Счастливы вместе: Кудрявцева поделилась снимком с мужем
Тарзан показал, как выглядит супруга в жизни – СМИ
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
8Тень Земли
10:43 (мск), источник: Интерфакс

Неизвестные украли агитационные материалы для выборов свердловского губернатора, заявили в «Единой России»

Екатеринбург. 18 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Агитационные материалы партии «Единая Россия», предназначенные для выборов губернатора и местной думы, накануне были похищены в городе Серове Свердловской области, сообщили в пятницу агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе регионального отделения партии.

«Произошло хищение агитационных материалов, которые были подготовлены в рамках выборов губернатора и местных муниципальных выборов. Украли их из местного дворца культуры в Серове», — сказал собеседник агентства.

По его данным, неизвестные увезли материалы на территорию завода «Первый бетонный».

«Очевидцы были, которые это все увидели и проследили, куда последовала машина. Вызвали полицию. Потом с этого завода, когда там была полиция и общественники, уехало две бетономешалки. В итоге за ними последовала полицейская машина, остановили. Внутри бетономешалки, в этом механизме, где бетон перевозиться, были обнаружены агитационные материалы», — сообщил представитель регионального отделения партии.

Собеседник агентства добавил, что среди материалов были газеты.

«Сейчас полиция предпринимает действия, чтобы установить причастных и виновных лиц», — сказал он.

По данным местных СМИ, неизвестные украли 3−5 тыс. экземпляров предвыборной газеты врио губернатора Евгения Куйвашева и 3−5 тыс. экземпляров листовок «Единой России» на выборах в местную думу.

Секретаря Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий заявил, что партия будет требовать наказать виновных «по всей строгости закона».

«Считаю, что подобные происшествия находятся на грани такого понятия, как экстремизм. Мы будем обращаться в правоохранительные органы и настаивать на том, чтобы они в кратчайшие сроки дали таким действиям правовую оценку», — приводятся в сообщении пресс-службы регионального отделения слова В. Шептия.

Председатель Серовской городской территориальной избирательной комиссии сообщил агентству, что информация по этому поводу в избирком не поступала.

«В комиссию к нам никакой информации по этому поводу не поступало официально. Все пока на уровне слухов. Ни жалоб, ни заявлений, ни сигналов, ни от полиции, ни от кого не было», — сказал он.

У «Интерфакса» пока нет комментариев по этому поводу со стороны официальных представителей правоохранительных органов.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября в единый день голосования. Одновременно будет избираться дума в 49 муниципальных образованиях, а также главы четырех муниципалитетов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Тверская область будет развивать водный туризм
Россиянка пострадала в теракте в Барселоне
В разработке международного стандарта блокчейна участвует ФСБ
Скончался пятый участник террористической атаки в Камбрильсе
Уволенных чиновников могут обязать отчитываться о расходах
Минобороны показало пуск «Калибра» с АПЛ «Северодвинск» (видео)
Российские авиалайнеры оснастят «нервной системой»
Оценка событий в Вирджинии рассорила Трампа с главами корпораций
Спорт
Кража литовская: «Краснодар» победил «Црвену Звезду» в ЛЕ «Быки» одержали домашнюю победу, хотя в ходе второго тайма литовские арбитры не увидели, как мяч пересек линию ворот гостей после удара экс-игрока «Црвены Звезды» Ристича
Авто
На Украине появились подозрительно дешевые Volkswagen Golf Украинское представительство компании Volkswagen начало по весьма интересным ценам предлагать универсалы Golf SportWagen
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Москвичам предложат переехать в «казенное» жилье
Продлен арест подозреваемых в хищениях на стройке резиденции Путина
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Как правильно хранить вещи в квартире
Леди
Как идея «бодипозитива» мешает женщинам заботиться о себе Психолог Ольга Гуманова считает, что бодипозитив — это хорошо, пока не отнимает у женщины право уделять внимание своему телу
Дети
Знаменитости, которые пошли по стопам родителей В жизни каждого человека наступает момент, когда ему приходится делать выбор собственного жизненного пути. Но оказывается, для того чтобы найти свое призвание, иногда стоит просто продолжать дело родителей.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь