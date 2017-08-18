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11:00 (мск), источник: Nakanune.ru

В деле «двух глав Богдановича» вынесено решение в пользу Москвина

Свердловский областной суд удовлетворил требования главы Богдановичского городского округа Владимира Москвина и отменил принятое гордумой положение и внесение изменений в порядок проведения конкурса по выборам главы, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня в рамках судебного заседания представитель «новоизбранного» главы Владимира Голованова озвучил его позицию по иску. «Голованов решил занять нейтральную позицию», — отметил юрист.

После этого, Владимир Москвин задал представителю городской думы Богдановича ряд вопросов по представленному отзыву. В частности, он поинтересовался, когда должен был направить свое вето на решение думы в аппарат думы, не нарушив установленный срок. При этом, напомнил, что сделал это 17 июля — в понедельник, а сделать это 15 и 16 числа не мог, поскольку это были выходные дни.

Представитель гордумы в свою очередь ответил, что Москвин мог бы направить вето по почте, где визируется дата, и срок был бы не нарушен.

Отметим, что нарушение сроков направления вето — ключевой момент позиции городской думы, на основании которого якобы решение было принято законно.

Свою точку зрения сегодня также озвучила прокуратура. По мнению прокурора, сроки направления вето не нарушены, поскольку, закон позволяет направить его в ближайший день, если последний день 10-дневного срока выпадает на выходной.

В прениях Владимир Москвин еще раз попросил отменить решение думы как незаконное, представитель гордумы — отклонить иск.

В итоге, суд встал на сторону Москвина и отменил решение. Далее суд будет решать, отменить или нет результаты конкурса по выбору главы города, по итогам которого кресло мэра занял Голованов — за него проголосовали все депутаты думы.

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