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10:52 (мск), источник: Новости Перми

Сенатор Елена Бибикова похвалила работу власти Пермского края в социальной сфере

17—18 августа в Перми и Соликамске проходят мероприятия, приуроченные к форуму «Соблюдение интересов старшего поколения как основа взаимодействия общества и государства» с участием члена комитета по социальной политике Совета Федерации Еленой Бибиковой. Сенатор отметила развитие современных социальных технологий в Пермском крае.

В Пермском крае создана комплексная система социальной поддержки граждан старшего поколения. В то же время, краевые власти уделяют внимание решению «точечных» проблем пожилых людей. Например, недавно правительство приняло решение о новых льготах — компенсации пенсионерам расходов на подключение к газопроводам.

Врио губернатора Максим Решетников на встрече с сенатором отметил, что необходимо наладить совместную работу по решению потребностей конкретного человека с привлечением всех заинтересованных сторон: здравоохранения, социальной защиты, службы занятости. Центром этого взаимодействия должно стать краевое министерство социального развития. Для этого в крае создается институт социальных участковых, которые станут кураторами тех, кто нуждается в опеке и защите.

Елена Бибикова подчеркнула, что в России, как и во всем мире, идет неуклонный процесс старения населения — увеличивается число пенсионеров, поэтому решение проблем людей пожилого возраста приобретает все большее значение. Она отметила, что в Пермском крае внедряются передовые технологии работы с пожилыми людьми.

«Пермь является первым регионом, в котором получил развитие проект “Семья для пожилого человека”, который решает одномоментно несколько задач: восстановление связи поколений, укрепление человека старшего поколения в обществе», — отметила Елена Бибикова.

Сенатор провела в Перми круглый стол по вопросам обеспечения и трудоустройства граждан старшего возраста и посетила Верхне-Курьинский геронтологический центр. Завтра Елена Бибикова примет участие в региональном форуме «Соблюдение интересов старшего поколения как основа взаимодействия общества и государства» в Соликамске. Участники форума обсудят межведомственное взаимодействие в решении проблем пожилых граждан в Верхнекамье с активным вовлечением самих жителей и их семей.

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