Главой Чесменского района избрана Татьяна Жморщук

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации района.

По итогам конкурса депутатам были предложены две кандидатуры — и.о. главы Татьяна Жморщук и генеральный директор ООО УК «КРИП-Увельский» Евгений Устинов.

«Единогласным решением собрания депутатов на должность главы Чесменского муниципального района была назначена Татьяна Жморщук», — отметили в мэрии.

Напомним, 16 августа в ходе рабочей встречи губернатор Борис Дубровский поставил перед и.о. главы Чесменского района Татьяной Жморщук ряд приоритетных задач по развитию муниципалитета.

Напомним, в декабре по итогам конкурса главой Чесменского района был избран предприниматель Сергей Давыдов, выигравший выборы у действующего главы Александра Серкова. Однако должность снова стала вакантной в связи с переходом Давыдова на работу в администрацию Центрального района Челябинска.