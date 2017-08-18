Главой Чесменского района избрана Татьяна Жморщук
Главой Чесменского района избрана Татьяна Жморщук. Депутаты единогласно поддержали ее кандидатуру.
Главой Чесменского района избрана Татьяна Жморщук. Депутаты единогласно поддержали ее кандидатуру.
Об этом Накануне.RU сообщили в
По итогам конкурса депутатам были предложены две кандидатуры — и.о. главы Татьяна Жморщук и генеральный директор ООО УК «КРИП-Увельский» Евгений Устинов.
«Единогласным решением собрания депутатов на должность главы Чесменского муниципального района была назначена Татьяна Жморщук», — отметили в мэрии.
Напомним, 16 августа в ходе рабочей встречи губернатор Борис Дубровский поставил перед и.о. главы Чесменского района Татьяной Жморщук ряд приоритетных задач по развитию муниципалитета.
Напомним, в декабре по итогам конкурса главой Чесменского района был избран предприниматель Сергей Давыдов, выигравший выборы у действующего главы Александра Серкова. Однако должность снова стала вакантной в связи с переходом Давыдова на работу в администрацию Центрального района Челябинска.
Как уже сообщало Накануне.RU, конкурс на пост главы района был объявлен в мае и прошел 23 июня. Однако конкурсная комиссия не смогла определиться с кандидатурами на должность главы муниципалитете. Двое из шести кандидатов не явились на заседание, а остальные были не допущены до выборов конкурсной комиссией. В результате был объявлен новый конкурс.