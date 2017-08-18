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11:23 (мск), источник: Nakanune.ru

Главой Чесменского района избрана Татьяна Жморщук

Главой Чесменского района избрана Татьяна Жморщук. Депутаты единогласно поддержали ее кандидатуру.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации района.

По итогам конкурса депутатам были предложены две кандидатуры — и.о. главы Татьяна Жморщук и генеральный директор ООО УК «КРИП-Увельский» Евгений Устинов.

«Единогласным решением собрания депутатов на должность главы Чесменского муниципального района была назначена Татьяна Жморщук», — отметили в мэрии.

Напомним, 16 августа в ходе рабочей встречи губернатор Борис Дубровский поставил перед и.о. главы Чесменского района Татьяной Жморщук ряд приоритетных задач по развитию муниципалитета.

Напомним, в декабре по итогам конкурса главой Чесменского района был избран предприниматель Сергей Давыдов, выигравший выборы у действующего главы Александра Серкова. Однако должность снова стала вакантной в связи с переходом Давыдова на работу в администрацию Центрального района Челябинска.

Как уже сообщало Накануне.RU, конкурс на пост главы района был объявлен в мае и прошел 23 июня. Однако конкурсная комиссия не смогла определиться с кандидатурами на должность главы муниципалитете. Двое из шести кандидатов не явились на заседание, а остальные были не допущены до выборов конкурсной комиссией. В результате был объявлен новый конкурс.

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