Делегация из Германии прибыла на полуостров
Делегация насчитывает 18 представителей.
Делегация насчитывает 18 представителей.
В Крым приехала делегация из Германии, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на главу немецкой
Делегация состоит из 18 человек.
«Половина делегации уже прибыла в Крым. Это граждане Германии, в основном представители двух партий: Die Linke (“Левые”) и Deutsche Mitte (“Германский центр”)», — утрочнил Гемпель.
Согласно информации¸ которую предоставил Гемпель, делегация поучаствует в траурных мероприятиях, которые запланированы в Крыму в пятницу.
Напомним, что в августе 1941 года без предъявления обвинения депортировали свыше 60 тыс крымских немцев с семьями.