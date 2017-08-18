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11:49 (мск), источник: АиФ Крым

Делегация из Германии прибыла на полуостров

Делегация насчитывает 18 представителей.

Источник: Аргументы и факты

В Крым приехала делегация из Германии, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на главу немецкой национально-культурной автономиии полуострова Юрия Гемпеля.

Делегация состоит из 18 человек.

«Половина делегации уже прибыла в Крым. Это граждане Германии, в основном представители двух партий: Die Linke (“Левые”) и Deutsche Mitte (“Германский центр”)», — утрочнил Гемпель.

Согласно информации¸ которую предоставил Гемпель, делегация поучаствует в траурных мероприятиях, которые запланированы в Крыму в пятницу.

Напомним, что в августе 1941 года без предъявления обвинения депортировали свыше 60 тыс крымских немцев с семьями.

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