Делегация из Германии прибыла на полуостров

Источник: Аргументы и факты

В Крым приехала делегация из Германии, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на главу немецкой национально-культурной автономиии полуострова Юрия Гемпеля.

Делегация состоит из 18 человек.

«Половина делегации уже прибыла в Крым. Это граждане Германии, в основном представители двух партий: Die Linke (“Левые”) и Deutsche Mitte (“Германский центр”)», — утрочнил Гемпель.

Согласно информации¸ которую предоставил Гемпель, делегация поучаствует в траурных мероприятиях, которые запланированы в Крыму в пятницу.