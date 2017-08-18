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11:42 (мск), источник: ИА REGNUM

Глава Минвостокразвития провел рабочую встречу с министром Южной Кореи

«Объем заявленных инвестиций со стороны Южной Кореи динамично растет».

Источник: Reuters

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка и министр по торговым переговорам министерства торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Ким Хен Джонг провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили сотрудничество на Дальнем Востоке. Об этом сообщает в пятницу, 18 августа, пресс-служба минвостокразвития.

«Объем заявленных инвестиций со стороны Южной Кореи динамично растет, — отметил глава минвостокразвития. — Если в мае мы говорили о 6 проектах корейских инвесторов на Дальнем Востоке России с общим объемом инвестиций $67 млн, то сегодня таких проектов уже 8. Объем инвестиций составляет $272 млн».

Галушка также добавил, что Республика Корея является одним из ключевых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В свою очередь, министр по торговым переговорам министерства торговли, промышленности и энергетики Республики Корея в ходе встречи с российским министром высоко оценил потенциал экономического сотрудничества корейского бизнеса на Дальнем Востоке России и заявил о необходимости создания системных инструментов для развития совместных инвестиционных проектов.

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