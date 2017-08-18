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12:00 (мск), источник: Baikal-info.ru

Принять до 1 октября меры по реконструкции дороги на Ольхоне поручил президент России

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ заняться восстановлением дороги на острове Ольхон.

Источник: Reuters

Этот пункт есть в перечне поручений главы государства, данных по итогам совещания по вопросам экологического развития Байкальской природной территории, состоявшегося 4 августа 2017 года в Бурятии. О проделанной работе Путин просит отчитаться до 1 октября нынешнего года.

Напомним, об асфальтировании гравийной дороги жители байкальского острова попросили у Путина во время прямой линии. Правительство Иркутской области оценивает строительство дороги в 2 млрд рублей. На последней встрече губернатора Сергея Левченко и Владимира Путина последний пообещал поддержку из федерального бюджета, кроме того, скорее всего, предстоит изменить федеральное природоохранное законодательство.

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