Принять до 1 октября меры по реконструкции дороги на Ольхоне поручил президент России
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ заняться восстановлением дороги на острове Ольхон.
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ заняться восстановлением дороги на острове Ольхон.
Этот пункт есть в перечне поручений главы государства, данных по итогам совещания по вопросам экологического развития Байкальской природной территории, состоявшегося 4 августа 2017 года в Бурятии. О проделанной работе Путин просит отчитаться до 1 октября нынешнего года.
Напомним, об асфальтировании гравийной дороги жители байкальского острова попросили у Путина во время прямой линии. Правительство Иркутской области оценивает строительство дороги в 2 млрд рублей. На последней встрече губернатора Сергея Левченко и Владимира Путина последний пообещал поддержку из федерального бюджета, кроме того, скорее всего, предстоит изменить федеральное природоохранное законодательство.