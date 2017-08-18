В Крыму прокомментировали назначение постпреда Украины в регионе
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму, который является неотъемлемой частью России, нет места представителю президента Украины, заявил РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму, который является неотъемлемой частью России, нет места представителю президента Украины, заявил РИА Новости
Ранее президент Петр Порошенко назначил Бориса Бабина новым постоянным представителем главы украинского государства в Крыму. Порошенко считает, что Бабин должен работать над возвращением Крыма в состав Украины.
«Это решение для Крыма ничего не значит, на судьбу крымчан оно никак не повлияет. Крыму как неотъемлемой части Российской Федерации не нужен никакой представитель чужого государства, крымчане не нуждаются в сторонней опеке», — сказал Ильясов.
«К сожалению, президент Украины продолжает зарабатывать на Крыме себе политический капитал перед своими западными хозяевами», — добавил