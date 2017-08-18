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12:05 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму прокомментировали назначение постпреда Украины в регионе

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму, который является неотъемлемой частью России, нет места представителю президента Украины, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее президент Петр Порошенко назначил Бориса Бабина новым постоянным представителем главы украинского государства в Крыму. Порошенко считает, что Бабин должен работать над возвращением Крыма в состав Украины.

«Это решение для Крыма ничего не значит, на судьбу крымчан оно никак не повлияет. Крыму как неотъемлемой части Российской Федерации не нужен никакой представитель чужого государства, крымчане не нуждаются в сторонней опеке», — сказал Ильясов.

По его словам, подобное назначение — провокация и спекуляция на крымском вопросе.

«К сожалению, президент Украины продолжает зарабатывать на Крыме себе политический капитал перед своими западными хозяевами», — добавил вице-спикер крымского парламента.

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