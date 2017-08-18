Апелляционная палата в очередной раз отклонила требование Киртоакэ об освобождении
Апелляционный суд Кишинева отклонил прошение адвокатов Дорина Киртоакэоб освобождении. Примар останется под домашним арестом, сообщаетActualitati.md.
Апелляционный суд Кишинева отклонил прошение адвокатов Дорина Киртоакэоб освобождении. Примар останется под домашним арестом, сообщаетActualitati.md.
Градоначальника Дорина Киртоакэ обвиняют в торговле влиянием. Он проходит по делу о платных парковках. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, что ранее, в результате проведенных сотрудниками антикоррупционных ведомств операций и обысков были задержаны 7 человек, подозреваемых в причастности к делу о строительстве в Кишиневе платных автомобильных стоянок.
Тогда речь шла о