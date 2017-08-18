Апелляционная палата в очередной раз отклонила требование Киртоакэ об освобождении

Градоначальника Дорина Киртоакэ обвиняют в торговле влиянием. Он проходит по делу о платных парковках. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, что ранее, в результате проведенных сотрудниками антикоррупционных ведомств операций и обысков были задержаны 7 человек, подозреваемых в причастности к делу о строительстве в Кишиневе платных автомобильных стоянок.