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12:12 (мск), источник: Actualitati.md

Апелляционная палата в очередной раз отклонила требование Киртоакэ об освобождении

Апелляционный суд Кишинева отклонил прошение адвокатов Дорина Киртоакэоб освобождении. Примар останется под домашним арестом, сообщаетActualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Градоначальника Дорина Киртоакэ обвиняют в торговле влиянием. Он проходит по делу о платных парковках. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, что ранее, в результате проведенных сотрудниками антикоррупционных ведомств операций и обысков были задержаны 7 человек, подозреваемых в причастности к делу о строительстве в Кишиневе платных автомобильных стоянок.

Тогда речь шла о вице-примаре мун. Кишинэу, главе Управления общественным транспортом и связью, бывшем муниципальном советнике, администраторах трех паркинговых компаний, а также, об одном из известных молдавских предпринимателе, в подчинении которого находится компания-победитель тендера. В настоящее время несколько обвиняемых переведено под домашний арест, остальные находятся в изоляторе НАЦ. Арестованные пролили свет на некоторые частности данного дела, что в свою очередь привело к выявлению преступной схемы и ее конечных бенефициаров.

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