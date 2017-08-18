Свердловский избирком рассекретил работу «большого брата»
В единый день голосования.
В единый день голосования.
Соответствующее постановление на своем сайте опубликовал Свердловский избирком, передает «Уралинформбюро». В документе также оговорено, что должно попасть в кадр, а что нет.
От камер не могут быть скрыты урны для голосования или КОИБы, места выдачи бюллетеней и работа комиссии по подсчету избирательных документов.
Запрещено направлять камеры видеонаблюдения на кабинки для голосования, чтобы «не нарушалась тайна голосования и отсутствовала возможность контроля за волеизъявлением избирателей». Не рекомендуется снимать граждан крупно на весь экран.
Всего в Свердловской области видеонаблюдение с трансляцией в Интернет будет вестись на 805 избирательных участках из 2 542. В частности, 526 камер установят в Екатеринбурге, 144 — в Нижнем Тагиле, 135 — в Первоуральске и
Видеонаблюдения не будет в помещениях для голосования, расположенных в больницах, СИЗО и в воинских частях.