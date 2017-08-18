Журавски подаст в суд на председателя созданной Додоном комиссии

Источник: Noi.md

Корреспонденту портала ТРИБУНА, Николай Журавски заявил, что это политические заявления, и он намерен подать на Федора Гелича в суд.

«Гелич пришел на конференцию без подтверждающих документов. Он обещал, что сегодня представит доказательства, но не сделал этого. Его слова ложь и клевета. Все что он говорил — ложь. В том числе и то, что он утверждал в связи с проверками компетентных органов, отчетами НОК, и стипендиями спортсменов. Внесу ясность, стипендии получают не все спортсмены. Существует контракт. Нельзя делать такие заявления, не зная сути вопроса», — заявил Журавски.

В то же время депутат упомянул о решении суда по тому же вопросу.