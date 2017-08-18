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12:35 (мск), источник: Noi.md

Журавски подаст в суд на председателя созданной Додоном комиссии

Президент Национального олимпийского комитета Молдовы депутат Николай Журавски ответил на обвинения, выдвинутые председателем Комиссии по общественному контролю Совета гражданского общества при президенте Республики МолдоваФедором Геличем в том, что Журавски якобы замешан в отмывании бюджетных средств, коррупции, и хищении денег, выделенных на развитие спорта.

Источник: Noi.md

Корреспонденту портала ТРИБУНА, Николай Журавски заявил, что это политические заявления, и он намерен подать на Федора Гелича в суд.

«Гелич пришел на конференцию без подтверждающих документов. Он обещал, что сегодня представит доказательства, но не сделал этого. Его слова ложь и клевета. Все что он говорил — ложь. В том числе и то, что он утверждал в связи с проверками компетентных органов, отчетами НОК, и стипендиями спортсменов. Внесу ясность, стипендии получают не все спортсмены. Существует контракт. Нельзя делать такие заявления, не зная сути вопроса», — заявил Журавски.

В то же время депутат упомянул о решении суда по тому же вопросу.

«Такое же письмо мне было вручено три месяца назад, так что Гелич немного опоздал. Все было проверено, и суд высказался по данному вопросу. Эти обвинения голословны и являются дезинформацией. Я намерен подать в суд, потому что это чистая клевета», — добавил глава НОК.

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