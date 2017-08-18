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12:33 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко рассказал о президентском поле и поделился воспоминаниями из детства

18 августа, Шкловский район /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения хозяйств в Шкловском и Оршанском районах рассказал о президентском поле, которое расположено возле его малой родины, и поделился воспоминаниями из детства, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Это поле необычно еще и тем, что расположено сразу на территории двух областей — Могилевской и Витебской.

По словам Александра Лукашенко, на этом поле он работал с малых лет, и в этой связи у него сохранились два наиболее ярких воспоминания. «Первое, когда я сам водил коня, окучивая картошку. Поле было разделено на три части. Было 12 часов дня, жара неимоверная, оводы, мухи…» — рассказал он.

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«А потом уже я сам окучивал картошку (это второе впечатление), а младший двоюродный брат водил лошадь. Он был поменьше меня ростом, и ему все время надо было идти, держа руки вверх, — лошадь вести», — поделился воспоминаниями Александр Лукашенко.

«В общем впечатления не вполне хорошие по тем временам, но очень полезные для нынешнего времени», — добавил белорусский лидер.

Глава государства рассказал, что сейчас площадь президентского поля составляет около полутысячи гектар и некоторое время назад он принял решение сделать это поле своего рода экспериментальным при возделывании тех или иных видов сельскохозяйственных культур. «Давайте договоримся, что мы, поскольку я знаю эту почву, это поле, контурность, попробуем здесь экспериментировать», — сказал Александр Лукашенко.

В нынешнем году он поручил посеять на этом поле озимую пшеницу и гибридную диплоидную рожь сортов иностранной селекции, чтобы оценить их качество и урожайность. Были соблюдены все необходимые технологические процессы. В итоге на обоих участках урожайность достигла 90−100 ц/га. Глава государства заметил, что в прежние годы урожайность на этом же поле не превышала 13−17 ц/га.

Александр Лукашенко в связи с этим поинтересовался, как обстоят дела у отечественных селекционеров. «Мне хочется услышать ответ, что мы имеем подобное, и имеем ли. Если нет, то когда будем иметь? Мне доложили заранее, что по пшенице у нас проблем нет. Мы научились создавать свои семена, и они по урожайности и качеству не хуже импортных», — сказал Президент.

Главе государства подробно доложили о работе в данной сфере и заверили, что среди семян отечественной селекции есть те, которые не хуже по урожайности, чем зарубежные, и даже лучше по отдельным показателям.

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 Лукашенко рассказал о президентском поле и поделился воспоминаниями из детс
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