Борису Дубровскому представят карту экологических проблем Челябинска
В ближайший месяц губернатору Борису Дубровскому представят карту экологических проблем Челябинска.
В ближайший месяц губернатору Борису Дубровскому представят карту экологических проблем Челябинска.
Об этом Накануне.RU сообщили в
На экологическую карту нанесены незаконные свалки, участки, где была осуществлена незаконная вырубка деревьев, участки, где так и не прошли компенсационные высадки зеленых насаждений, а также — торговые объекты, появившиеся на месте зелёных насаждений.
Карту экологических проблем главе региона представит депутат Госдумы Владимир Бурматов.
«По каждому случаю, попавшему в экокарту, готово краткое описание ситуации. В конце августа — начале сентября планирую ознакомить с результатами работы губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Благодаря его поддержке мы уже заблокировали многие коммерческие вырубки и не дали “точечно” застроить зеленые уголки города,