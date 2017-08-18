Борису Дубровскому представят карту экологических проблем Челябинска

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

На экологическую карту нанесены незаконные свалки, участки, где была осуществлена незаконная вырубка деревьев, участки, где так и не прошли компенсационные высадки зеленых насаждений, а также — торговые объекты, появившиеся на месте зелёных насаждений.

Карту экологических проблем главе региона представит депутат Госдумы Владимир Бурматов.