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13:29 (мск), источник: Nakanune.ru

Борису Дубровскому представят карту экологических проблем Челябинска

В ближайший месяц губернатору Борису Дубровскому представят карту экологических проблем Челябинска.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

На экологическую карту нанесены незаконные свалки, участки, где была осуществлена незаконная вырубка деревьев, участки, где так и не прошли компенсационные высадки зеленых насаждений, а также — торговые объекты, появившиеся на месте зелёных насаждений.

Карту экологических проблем главе региона представит депутат Госдумы Владимир Бурматов.

«По каждому случаю, попавшему в экокарту, готово краткое описание ситуации. В конце августа — начале сентября планирую ознакомить с результатами работы губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Благодаря его поддержке мы уже заблокировали многие коммерческие вырубки и не дали “точечно” застроить зеленые уголки города, где-то — заставили кратно компенсировать нанесенный ущерб», — рассказал парламентарий.

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