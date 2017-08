Мухтара Тиникеева наградили в Астане

День спорта в Казахстане отмечается в третье воскресенье августа. Но сегодня в Министерстве культуры и спорта, Министр Мухамедиулы Арыстанбек наградил спортивных деятелей медалями и грамотами за вклад в развитие спорта а Казахстане, среди награждённых был и Ваш покорный слуга, а так же Президент республиканской Федерации NOMAD MMA Гаджи Гаджиев. С праздником дорогие друзья!

