Мухтара Тиникеева наградили в Астане
Бывший депутат Мажилиса Парламента Мухтар Тиникеев получил награду в Астане, сообщает Tengrinews.kz.
Бывший депутат Мажилиса Парламента Мухтар Тиникеев получил награду в Астане, сообщает Tengrinews.kz.
«День спорта в Казахстане отмечается в третье воскресенье августа. Но сегодня в Министерстве культуры и спорта, Министр Мухамедиулы Арыстанбек наградил спортивных деятелей медалями и грамотами за вклад в развитие спорта, а Казахстане, среди награжденных был и Ваш покорный слуга, а так же Президент республиканской Федерации NOMAD MMA Гаджи Гаджиев. С праздником, дорогие друзья!» — подписал фотографию
Получая почетную грамоту от рук министра, Мухтар Тиникеев тепло обнял Арыстанбека Мухамедиулы. Свою депутатскую карьеру Мухтар Тиникеев начал строить четверть века назад. С 1990 по 1993 год он являлся народным депутатом Верховного Совета Казахской ССР XII созыва. Затем был избран депутатом Верховного Совета РК XIII созыва, проработав в этом статусе до 1995 года. Через семь лет в 2002 году он вошел в качестве депутата во II созыв Мажилиса Парламента Казахстана и переизбирался по партийному списку как член «Нур Отана» еще четыре раза. Мухтар Тиникеев покинул пост мажилисмена в декабре 2016 года.