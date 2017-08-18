Bild: от главы МИД Германии требуют объяснений по поводу встречи с Путиным
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В
«Неясно, что конкретно обсуждалось во время июньского застолья. Были ли среди тем европейская энергетическая политика и «Северный поток?», — задается вопросом Юрген Хардт, отвечающий во фракции ХДС в бундестаге за внешнюю политику.
По его словам, ужин с Путиным в его резиденции — это совсем не личное дело Габриэля.
«Понимал ли тогда Габриэль, что его друг по партии и наставник [Герхард] Шредер планирует заполучить себе хорошее место в российской госкомпании?», — задается вопросом Хардт и требует от главы МИД объяснений.
Речь идет о том, что бывший федеральный канцлер Германии Шредер является кандидатом на место в совете директоров «Роснефти». По данным Bild, Шредер присутствовал при встрече Путина и Габриэля в июне.
Российский президент и глава МИД ФРГ встречались в рамках Петербургского международного экономического форума. Сообщалось, что политики обсудили вопросы двусторонних