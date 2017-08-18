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13:17 (мск), источник: РИА Новости

Bild: от главы МИД Германии требуют объяснений по поводу встречи с Путиным

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Христианско-демократическом союзе Германии (ХДС) хотят знать, о чем глава МИД Германии Зигмар Габриэль говорил с Владимиром Путиным во время их встречи 2 июня в Санкт-Петербурге, пишет газета Bild.

Источник: Reuters

«Неясно, что конкретно обсуждалось во время июньского застолья. Были ли среди тем европейская энергетическая политика и «Северный поток?», — задается вопросом Юрген Хардт, отвечающий во фракции ХДС в бундестаге за внешнюю политику.

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По его словам, ужин с Путиным в его резиденции — это совсем не личное дело Габриэля.

«Понимал ли тогда Габриэль, что его друг по партии и наставник [Герхард] Шредер планирует заполучить себе хорошее место в российской госкомпании?», — задается вопросом Хардт и требует от главы МИД объяснений.

Речь идет о том, что бывший федеральный канцлер Германии Шредер является кандидатом на место в совете директоров «Роснефти». По данным Bild, Шредер присутствовал при встрече Путина и Габриэля в июне.

Российский президент и глава МИД ФРГ встречались в рамках Петербургского международного экономического форума. Сообщалось, что политики обсудили вопросы двусторонних российско-германских отношений.

16 комментариевк этой статье
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Комментарии16
Комментарии
16
Эдуард Иванов
Максим, если ты считаешь, что отход от американских догм в отношении к России есть коррупция, то о чем вопрос? Кто сказал, что Норд стрим 2 это плохо?...
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