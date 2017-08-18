Bild: от главы МИД Германии требуют объяснений по поводу встречи с Путиным

Источник: Reuters

«Неясно, что конкретно обсуждалось во время июньского застолья. Были ли среди тем европейская энергетическая политика и «Северный поток?», — задается вопросом Юрген Хардт, отвечающий во фракции ХДС в бундестаге за внешнюю политику.

По его словам, ужин с Путиным в его резиденции — это совсем не личное дело Габриэля.

«Понимал ли тогда Габриэль, что его друг по партии и наставник [Герхард] Шредер планирует заполучить себе хорошее место в российской госкомпании?», — задается вопросом Хардт и требует от главы МИД объяснений.

Речь идет о том, что бывший федеральный канцлер Германии Шредер является кандидатом на место в совете директоров «Роснефти». По данным Bild, Шредер присутствовал при встрече Путина и Габриэля в июне.