В Омске 10 сентября будет больше избирательных участков, чем на прошлых выборах
Администрация города готовится к проведению единого дня голосования.
Администрация города готовится к проведению единого дня голосования.
К выборам в Омский городской Совет 10 сентября администрация города готовит 471 избирательный участок. Из них 19 будут работать в стационарах и 1 в следственном изоляторе. Всего на выборах, как ранее сообщал «СуперОмск», зарегистрировано 362 кандидата. Единственной непарламентской партией, получившей допуск к выборам, стали «Коммунисты России».
На сайте городской избирательной комиссии омичи могут найти свой избирательный участок. Выборы в Омский городской Совет пройдут в единый день голосования 10 сентября. В 2012 году в Омске было открыто 467 избирательных участков.