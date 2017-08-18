В Омске 10 сентября будет больше избирательных участков, чем на прошлых выборах

К выборам в Омский городской Совет 10 сентября администрация города готовит 471 избирательный участок. Из них 19 будут работать в стационарах и 1 в следственном изоляторе. Всего на выборах, как ранее сообщал «СуперОмск», зарегистрировано 362 кандидата. Единственной непарламентской партией, получившей допуск к выборам, стали «Коммунисты России».