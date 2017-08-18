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13:00 (мск), источник: СуперОмск

В Омске 10 сентября будет больше избирательных участков, чем на прошлых выборах

Администрация города готовится к проведению единого дня голосования.

К выборам в Омский городской Совет 10 сентября администрация города готовит 471 избирательный участок. Из них 19 будут работать в стационарах и 1 в следственном изоляторе. Всего на выборах, как ранее сообщал «СуперОмск», зарегистрировано 362 кандидата. Единственной непарламентской партией, получившей допуск к выборам, стали «Коммунисты России».

На сайте городской избирательной комиссии омичи могут найти свой избирательный участок. Выборы в Омский городской Совет пройдут в единый день голосования 10 сентября. В 2012 году в Омске было открыто 467 избирательных участков.

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