Областное правительство заступилось за обвиненного в мошенничестве барда Новикова

Сегодня утром министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков лично посетил проблемный объект. В сопровождении главного бенефициара проекта Александра Новикова и представителя компании-застройщика Михаила Шилиманова министр ознакомился с ходом строительных работ и оценил реальные сроки сдачи жилья в эксплуатацию. Прогноз чиновника оказался более чем оптимистичным.

«Я вижу, что работы на объекте приближаются к завершению. Застройщик выполняет все взятые на себя обязательства. Уверен, в сентябре — начале октября мы получим завершенный объект, который можно будет ввести в эксплуатацию. Конечно, для этого необходимо получить все согласования. Но моё мнение — уже можно говорить о скором завершении всех работ на объекте», — заявил Волков.

В свою очередь, Михаил Шилиманов рассказал, что монтажные работы были завершены еще месяц назад. Решен и болезненный вопрос с коммуникациями.

Напомним, некоторые пайщики утверждают, что водо- и теплоснабжение так и не были подведены к дому.

«Договоры на теплоснабжение сейчас находятся на последней стадии согласования, но ввод уже выполнен. То же самое с водоснабжением. По канализации было принято решение о строительстве локальных очистных сооружений, так как центрального коллектора в микрорайоне нет. Это серьезный объем работы, который мы планируем на следующий год. Пока же будем сдавать дом на существующей системе канализации, оставшейся от находившихся здесь ранее строений совхоза “Цветы Урала”», — заявил Шилиманов.

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Хватит ли мощностей старых совхозных коммуникаций для современного трехсекционного многоквартирника, покажет время. Однако Водоканал уже предоставил разрешение на такую схему работ.

Оптимизм застройщиков и чиновников можно понять. Благодаря личному контролю главы Свердловской области Евгения Куйвашева, за последние годы на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 47 долгостроев.

Уральские законодательные инициативы уже взяли на вооружение в других регионах. В связи с этим напомним, что региональные власти взяли «Бухту Квинс» под пристальный контроль в 2015 году.

К этому времени работы на объекте не велись уже два года, но благодаря вмешательству правительства возобновились. Простой в строительстве застройщик объяснял нехваткой собранных пайщиками денежных средств. В ПЖСК заявили, что для строительства домов в «Бухте Квинс» в 2010 году было собрано 134 млн рублей. Еще 72 млн рублей в 2017 году Александру Новикову пришлось инвестировать из собственных средств.

Благодаря этому, в построенном трехсекционном доме квартир хватит на всех пайщиков ПЖСК, в том числе и на тех, кто вкладывал средства в строительство второй очереди объекта, замороженной на этапе возведения фундамента. Однако правоохранительные органы с такой формулировкой соглашаться не спешат. Следственный комитет настаивает на том, что собранные средства попросту украли. Новиков и два его партнера — Лариса Ассонова и уже упомянутый Михаил Шилиманов — обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

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По версии следствия, в период с декабря 2010 по декабрь 2012 года обвиняемый совместно с двумя другими лицами похитил часть денежных средств пайщиков. Как полагает следствие, обвиняемые знали, что определенные строительные работы уже выполнены силами частной строительной компании, но под видом оплаты этих же работ часть средств была выведена. В списке потерпевших порядка 60 человек, сумма ущерба — более 50 млн рублей.

«Предъявленное мне обвинение никоим образом не основано на законе. Сляпано из противоречащих друг другу домыслов следствия и манипуляций результатами экспертиз. Первая же назначенная в 2016 году следствием экспертиза показала, что для кооператива построено на сумму, на 15 млн рублей большую, чем собрал кооператив. После этого заключения дело должно было быть немедленно прекращено. Однако оно тянется уже более полутора лет, сопровождаемое клеветнической кампанией в СМИ… Очевидно, что это дело заказное и преследует собой единственную цель — любым способом сделать меня виновным», — считает Новиков.

Немногим ранее шансонье заявлял, что «состряпанное против него дело» является не чем иным, как следствием активности «деятелей с овощебазы № 4». Вероятно, упомянутым «деятелем с четвертой овощебазы» является Иван Обухов. Конфликт шансонье с бизнесменом разгорелся из-за земельных участков в Сысертском районе. Сейчас Обухов находится в СИЗО как раз по обвинению в махинациях с новиковской землей. Сам он, в свою очередь, еще осенью заявил журналистам, что дело против него «сшито» усилиями Новикова.