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13:44 (мск), источник: Новости Перми

Названа возможная дата визита Владимира Путина в Пермь

Информацию о приезде президента РФ в столицу Прикамья «Новостям Перми» подтвердили сразу несколько источников.

Визит президента России Владимира Путина в Пермь, по предварительной информации, намечен на понедельник, 21 августа. Об этом «Новостям Перми» рассказали источники.

Скорее всего, Владимир Путин посетит «Эр-Телеком». Там уже началась подготовка к визиту главы государства, сообщили источники.

Также собеседники «Новостей Перми» рассказали, что неформальная часть визита Владимира Путина может состояться в «Демидково».

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