Названа возможная дата визита Владимира Путина в Пермь

Визит президента России Владимира Путина в Пермь, по предварительной информации, намечен на понедельник, 21 августа. Об этом «Новостям Перми» рассказали источники.



Скорее всего, Владимир Путин посетит «Эр-Телеком». Там уже началась подготовка к визиту главы государства, сообщили источники.



Также собеседники «Новостей Перми» рассказали, что неформальная часть визита Владимира Путина может состояться в «Демидково».