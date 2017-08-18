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14:01 (мск), источник: СуперОмск

Чиновники еще не решили, делать ли улицу Ленина пешеходной

Омский департамент культуры и министерство культуры Омской области объединились в благородных целях — насытить уличное пространство творчеством талантливых горожан.

В распоряжении городских властей — сквер имени Дзержинского и улица Чокана Валиханова. Остальная территория в руках минкульта.

Ранее министр культуры Омской области Юрий Трофимов предложил перекрывать Любинский проспект на выходные, чтобы дать горожанам возможность развернуться в своих творческих помыслах и обеспечить омичам культурную насыщенную жизнь.

Работа по оценке возможности перекрытия улицы легла на плечи омского департамента транспорта. Сегодня заместитель директора дептранса Вадим Кормилец высказал журналистам свое видение ситуации.

«Если будет наполнение на Любинском соответствующее, если будет много людей и будет требование по обеспечению безопасности, то тогда надо будет перекрывать. А если соберется человек 10−15, чтобы посмотреть выставку картин или почитать стихи, то возникает вопрос: а надо ли? Всё зависит от наполняемости и насыщения, — отметил Кормилец.

Чиновник считает, что сначала надо посмотреть, насколько востребованы культурные площадки, которые на этой неделе пробно откроются во второй раз. Также необходимо просчитать, насколько они будут набирать популярность. Кормилец лично планирует посетить мероприятия.

Заместитель министра культуры Анна Статва согласилась с экспертом и пояснила, что вопрос сделать улицу пешеходной остро встанет, если количество людей достигнет критической массы. Поэтому лучше проработать его заранее.

«Данный проект до конца сентября будет дорабатываться, наполняться, а в следующем году он продолжится, масштабируется. Когда он дойдет до определенных масштабов, можно будет заниматься вопросами перекрытия. Пока речь об этом не идет, я думаю, что в этом году мы к этому не придем, — уточнила Статва.

В минувшее воскресенье в Омске прошел пилотный проект от министерства культуры Омской области. В центре города расположились четыре площадки с разными резидентами. Первый мини-день города продлился всего два часа — с 17:00 до 19:00.

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