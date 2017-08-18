Экс-глава КТТУ стал заместителем директора автотранспортного предприятия в Динском районе

В служебные обязанности Ивана Полухина будут входить оперативное производственное управление предприятием, рассмотрение и решение проблем, волнующих коллектив, в том числе по оплате труда и улучшению работы в целом.



Напомним, в начале июля Иван Полухин написал заявление об уходе с поста директора Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. На этой должности он проработал всего 3 месяца.