Экс-глава КТТУ стал заместителем директора автотранспортного предприятия в Динском районе
Иван Полухин приступил к работе в новой должности.
Иван Полухин приступил к работе в новой должности.
Краснодар. 18 авг. — Новая Кубань. Коллективу предприятия нового замдиректора представил
В служебные обязанности Ивана Полухина будут входить оперативное производственное управление предприятием, рассмотрение и решение проблем, волнующих коллектив, в том числе по оплате труда и улучшению работы в целом.
Напомним, в начале июля Иван Полухин написал заявление об уходе с поста директора Краснодарского