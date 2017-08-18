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16:53 (мск), источник: Новая Кубань

Экс-глава КТТУ стал заместителем директора автотранспортного предприятия в Динском районе

Иван Полухин приступил к работе в новой должности.

Краснодар. 18 авг. — Новая Кубань. Коллективу предприятия нового замдиректора представил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко, сообщает пресс-служба Динского района.

В служебные обязанности Ивана Полухина будут входить оперативное производственное управление предприятием, рассмотрение и решение проблем, волнующих коллектив, в том числе по оплате труда и улучшению работы в целом.

Напомним, в начале июля Иван Полухин написал заявление об уходе с поста директора Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. На этой должности он проработал всего 3 месяца.

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