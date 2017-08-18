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14:35 (мск), источник: СуперОмск

Из-за эпидемии чумы глава Россельхознадора прислал в Омск своего советника

Никита Лебедев был прислан в Омскую область, чтобы разобраться с эпидемией африканской чумы свиней.

В Омск прибыл советник главы Россельхознадзора Никита Лебедев. В правительстве Омской области он принял участие в заседании по вопросам ликвидации и недопущению распространения африканской чумы свиней. В настоящее время в регионе в режиме карантина находятся 16 очагов чумы и два инфицированных объекта.

«За два месяца борьбы с инфекцией можно отметить, что локализация очагов проводится быстро. Самый главный инструмент противодействия болезни — ограничение вывоза продукции с личных подсобных хозяйств, которая может быть заражена. Сейчас возбудитель болезни циркулирует за счет перемещения зараженной продукции с личных подворий», — заявил Никита Лебедев.

Советник главы Россельхознадзора специально отметил, что вертикаль взаимодействия всех ведомств в проведении карантинных мероприятий в Омской области выстроена правильно. Хотя ранее в ведомстве заявляли о том, что факт эпидемии африканской чумы свиней долгое время скрывался.

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