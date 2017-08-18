Из-за эпидемии чумы глава Россельхознадора прислал в Омск своего советника

В Омск прибыл советник главы Россельхознадзора Никита Лебедев. В правительстве Омской области он принял участие в заседании по вопросам ликвидации и недопущению распространения африканской чумы свиней. В настоящее время в регионе в режиме карантина находятся 16 очагов чумы и два инфицированных объекта.

«За два месяца борьбы с инфекцией можно отметить, что локализация очагов проводится быстро. Самый главный инструмент противодействия болезни — ограничение вывоза продукции с личных подсобных хозяйств, которая может быть заражена. Сейчас возбудитель болезни циркулирует за счет перемещения зараженной продукции с личных подворий», — заявил Никита Лебедев.