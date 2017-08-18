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16:06 (мск), источник: "Российская газета"

Под Новочеркасском покажут «летающий танк» в действии

Третий международный форум «Армия-2017» пройдет с 22 по 27 августа в Ростовской области, на полигоне Кадамовский. Это масштабная выставка, в которой принимают участие сразу несколько видов и родов войск — всего более 300 видов современного вооружения и военной техники. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

На полигоне прошла генеральная репетиция динамического показа новейших образцов. В том числе — танка Т-72Б3. По сценарию, танковому взводу предстоит отразить нападение, а затем открыть ответный огонь по условному противнику и перейти в наступление. Вот тут и покажет себя Т-72Б3. Этот танк будет разгоняться на высоких скоростях, заедет на трамплин и в прыжке производить огонь по условному неприятелю. Дальность прыжка с трамплина высотой в 75 сантиметров составляет около пяти метров.

Т-72Б3 — усовершенствованная модификация последних лет. На вооружение новая боевая машина была принята в 2012 году. Сейчас ими оснащены практически все части Южного военного округа. Главным отличием от предшественника является повышенная мобильность, более мощная силовая установка, усиленная огневая мощь и модернизация заряжающей системы, позволяющая использовать самые современные боеприпасы.

Мощный боевой агрегат также оснащен современными радиопередатчиками, обеспечивающими высококачественную трансляцию засекреченной и прямой связи. Торжественное открытие форума состоится 22 августа в 12:30. С 13:00 до 16:00 пройдут показательные выступления для зрителей. С 23 по 25 августа мероприятия будут проходить с 10:00 до 14:00, а 26 и 27 августа — с 10:00 по 17:00. Закроют форум концертом, который пройдет 27 августа в 17:00.

Справка «РГ»

Экипаж танка Т-72Б3 состоит из трех человек. Масса в боевом состоянии — 46 тонн. Танк вооружен 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой. Мощность силовой установки составляет 840 лошадиных сил; Максимальная скорость — 70 км/час.

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