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17:16 (мск), источник: РБК

В Киеве назвали стоимость европейского «плана Маршалла» для Украины

«План Маршалла» для Украины, разработкой и продвижением которого занимается Литва, предусматривает выделение Киеву €5 млрд ежегодно. Ранее с призывом разработать такой план к странам Европы обратился президент Петр Порошенко.

Источник: Reuters

​"Новый европейский план для Украины", который называют современной версией «плана Маршалла» по экономической и финансовой помощи Киеву, обойдется налогоплательщикам стран Евросоюза в €5 млрд ежегодно, рассказал первый вице-премьер украинского правительства Степан Кубив на своей странице в Facebook. ​Проект разрабатывает Литва.

«Эта инициатива литовского сейма предусматривает предоставление помощи Украине в контексте евроинтеграции. Речь идет как минимум о $5 млрд ежегодной поддержки реформ, которые направлены на экономический рост и развитие», — написал Кубив.

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По словам вице-премьера, сейчас проект «активно обсуждается в международных институциях, чтобы обеспечить формирование группы друзей Украины». ​​

Президент Украины Петр Порошенко в апреле 2017 года ​призвал страны Европы разработать «план Маршалла» для Украины. Заявление было сделано по итогам конгресса Европейской народной партии (ЕНП), который принял резолюцию о разработке долгосрочного плана поддержки Украины. По его словам, таким образом ЕНП «признала европейскую перспективу Украины и готова помочь достичь этой стратегической цели».

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О том, что лидеры Евросоюза обсуждали возможность подготовки нового долгосрочного плана поддержки Украины, Порошенко рассказал, подводя итоги саммита ЕС в Киеве, который прошел 13 июля. Однако переговоры закончились без подписания итогового документа.

Один из авторов литовского плана, бывший премьер-министр и нынешний депутат сейма Андрюс Кубилюс, заявлял, что долгосрочный план по Украине будет представлен на саммите Восточного партнерства в ноябре 2017 года.

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС было окончательно ратифицировано в июле 2017 года и вступит в силу 1 сентября. До этого оно действовало в ограниченном режиме, поскольку в апреле 2016 года на консультативном референдуме в Нидерландах большинство голландцев высказались против ассоциации с Украиной. Лишь в мае 2017 года сенат Нидерландов одобрил ассоциацию с Киевом, после чего Совет Евросоюза 11 июля объявил, что все 28 стран — членов ЕС одобрили соглашение об ассоциации с Украиной.

Программа восстановления Европы​, названная по имени ее автора «планом Маршалла», была выдвинута госсекретарем США Джорджем К. Маршаллом в 1947 году и вступила в действие в следующем году. Заявленные в ней цели включали восстановление экономики стран Европы после Второй мировой войны, устранение торговых барьеров, модернизацию промышленности стран Европы.

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