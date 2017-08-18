В Киеве назвали стоимость европейского «плана Маршалла» для Украины

О том, что лидеры Евросоюза обсуждали возможность подготовки нового долгосрочного плана поддержки Украины, Порошенко рассказал, подводя итоги саммита ЕС в Киеве, который прошел 13 июля. Однако переговоры закончились без подписания итогового документа.



Один из авторов литовского плана, бывший премьер-министр и нынешний депутат сейма Андрюс Кубилюс, заявлял, что долгосрочный план по Украине будет представлен на саммите Восточного партнерства в ноябре 2017 года.



Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС было окончательно ратифицировано в июле 2017 года и вступит в силу 1 сентября. До этого оно действовало в ограниченном режиме, поскольку в апреле 2016 года на консультативном референдуме в Нидерландах большинство голландцев высказались против ассоциации с Украиной. Лишь в мае 2017 года сенат Нидерландов одобрил ассоциацию с Киевом, после чего Совет Евросоюза 11 июля объявил, что все 28 стран — членов ЕС одобрили соглашение об ассоциации с Украиной.



Программа восстановления Европы​, названная по имени ее автора «планом Маршалла», была выдвинута госсекретарем США Джорджем К. Маршаллом в 1947 году и вступила в действие в следующем году. Заявленные в ней цели включали восстановление экономики стран Европы после Второй мировой войны, устранение торговых барьеров, модернизацию промышленности стран Европы.