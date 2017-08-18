Куйвашев впервые поучаствует в предвыборных дебатах
В понедельник утром — к телевизору!
В понедельник утром — к телевизору!
Врио свердловского губернатора Евгений Куйвашев нашел место в рабочем графике для проведения теледебатов. Как претендент на кресло главы региона 18 августа он впервые встретился с оппонентом — кандидатом от «зеленых» Константином Киселевым в студии «4 канала», передает «Уралинформбюро».
Запись программы выйдет в эфир 21 августа в 8.30 утра, подтвердили агентству сотрудники телекомпании.
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Не исключено, что