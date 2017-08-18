Куйвашев впервые поучаствует в предвыборных дебатах

Врио свердловского губернатора Евгений Куйвашев нашел место в рабочем графике для проведения теледебатов. Как претендент на кресло главы региона 18 августа он впервые встретился с оппонентом — кандидатом от «зеленых» Константином Киселевым в студии «4 канала», передает «Уралинформбюро».

Запись программы выйдет в эфир 21 августа в 8.30 утра, подтвердили агентству сотрудники телекомпании.

Ранее Куйвашев пропустил первые дебаты с «пенсионером» Дмитрием Сергиным из-за командировки в Республику Беларусь. И депутату гордумы Екатеринбурга пришлось одному отдуваться перед зрителями.