В Крыму отказались от «опеки» постпреда Порошенко
В российском Крыму нет места представителю президента Украины. Об этом завил
В российском Крыму нет места представителю президента Украины. Об этом завил
— Это решение для Крыма ничего не значит, на судьбу крымчан оно никак не повлияет. Крыму как неотъемлемой части Российской Федерации не нужен никакой представитель чужого государства, — цитируют РИА Новости Ильясова.
Как сообщалось ранее, Петр Порошенко назначил нового постпреда в Крыму. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте президента Украины.