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16:06 (мск), источник: "Российская газета"

В Крыму отказались от «опеки» постпреда Порошенко

В российском Крыму нет места представителю президента Украины. Об этом завил вице-спикер Госсовета РК Ремзи Ильясов, комментируя назначение Бориса Бабина новым постоянным представителем президента Украины в Крыму.

— Это решение для Крыма ничего не значит, на судьбу крымчан оно никак не повлияет. Крыму как неотъемлемой части Российской Федерации не нужен никакой представитель чужого государства, — цитируют РИА Новости Ильясова.

Вице-спикер крымского парламента считает, что Порошенко на теме Крыма продолжает зарабатывать себе политический капитал.

Как сообщалось ранее, Петр Порошенко назначил нового постпреда в Крыму. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте президента Украины.

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