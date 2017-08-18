Аксенов направил в Госсовет проект закона о господдержке инвесторов

«Проектом, в частности, вводятся такие понятия как масштабный и приоритетный инвестиционный проект. Это проекты, которые реализуются в одной из приоритетных отраслей экономики и социальной сферы с учетом стратегии социально-экономического развития Республики», — отметил Аксенов.

Как рассказал глава РК, при объеме инвестиций свыше 100 млн рублей проект может быть признан масштабным, а при объеме более 500 млн рублей — приоритетным. «Таким проектам могут быть предоставлены финансовые меры поддержки. Это субсидии, предоставление без торгов в аренду объектов недвижимости, находящихся в собственности Республики, осуществление государственных капитальных вложений в создание инфраструктуры, необходимой для реализации проекта, а также ряд других льгот», — уточнил он.

Кроме того, добавил Аксенов, в инвестсоглашении, помимо финансовых параметров, будут предусматриваться обязательства инвесторов по трудоустройству крымчан и размеру зарплаты работников, по приобретению товаров и услуг крымских производителей.