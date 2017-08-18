Додон подписал 4 указа о выходе из гражданства РМ сотен людей

С декабря 2016 года до сегодняшнего дня президент издал 4 указа, в результате которого гражданства Республики Молдова лишились 612 человек. 139 из них — дети.
Лица, которым был разрешен выход из молдавского гражданства, уже живут в других государствах и получили в них гражданство. Большинство из них обосновались в странах ЕС, таких как Германия, Австрия, Нидерланды, а также Латвия, Литва, Швейцария, Румыния и Словения. Некоторая часть людей, перечисленных в этих указах, обосновались в Российской Федерации, но также в Украине или в Беларуссии.
Ежегодно Президент Республики Молдова издает не менее 6 указов об отказе от гражданства около 200 человек. В недавно опубликованном пресс-релизе Национальным бюро статистики о демографической ситуации в Молдове отмечается, что большинство иммигрантов как женщин, так и мужчин, относятся к возрастным группам 20−29 лет и 30−39 лет.
Самое большое число отказов от гражданства зарегистрировано в Дондюшанском, Дрокиевском, Флорештском, Фалештском, Окницком, Рышканском, Сынджерейском, Сорокском, Каларашском, Дубоссарском, Резинском, Унгенском, Каушанском, Кантемирском, Чимишлийском и Леовском районах — 10−14 отказов на 1000 жителей, а в Теленештском и Шолданештском районах — 15 отказов на 1000 жителей.