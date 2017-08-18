Додон подписал 4 указа о выходе из гражданства РМ сотен людей

Источник: Noi.md

С декабря 2016 года до сегодняшнего дня президент издал 4 указа, в результате которого гражданства Республики Молдова лишились 612 человек. 139 из них — дети.

Лица, которым был разрешен выход из молдавского гражданства, уже живут в других государствах и получили в них гражданство. Большинство из них обосновались в странах ЕС, таких как Германия, Австрия, Нидерланды, а также Латвия, Литва, Швейцария, Румыния и Словения. Некоторая часть людей, перечисленных в этих указах, обосновались ​​в Российской Федерации, но также в Украине или в Беларуссии.

Ежегодно Президент Республики Молдова издает не менее 6 указов об отказе от гражданства около 200 человек. В недавно опубликованном пресс-релизе Национальным бюро статистики о демографической ситуации в Молдове отмечается, что большинство иммигрантов как женщин, так и мужчин, относятся к возрастным группам 20−29 лет и 30−39 лет.