Путин посетил школу в Севастополе, где общался с педагогами и родителями учеников
Учебные кабинеты и помещения оснащены современным оборудованием, на территории школы организованы спортивные площадки, теннисный корт, футбольное поле.
Учебные кабинеты и помещения оснащены современным оборудованием, на территории школы организованы спортивные площадки, теннисный корт, футбольное поле.
ТАСС, 18 августа. Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Севастополь посетил новую общеобразовательную школу — образовательный центр «Бухта Казачья». Здесь он осмотрел построенный в этом году комплекс, а также общался с преподавательским составом и родительским комитетом этого учебного заведения.
Путина сопровождают
Образовательный центр возведен в жилом микрорайоне Бухта Казачья — бывшем военном городке, который является одним из самых густонаселенных районов Севастополя. Строительство комплекса продолжалось пять лет и завершилось в январе этого года. Построенный школьный корпус рассчитан на прием свыше 1 тыс. учеников. Преподавательский состав будет насчитывать 70 специалистов.
Учебные кабинеты и помещения школы оснащены современным оборудованием, на территории школы организованы спортивные площадки, теннисный корт, футбольное поле. До 2019 года на территории образовательного центра будет построен дополнительный учебный корпус на 400 дополнительных мест с бассейном. Помимо школы образовательный центр включает в себя детский сад с интерактивным оборудованием, тренажерным залом, рассчитанный на 260 детей.