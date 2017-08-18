Путин посетил школу в Севастополе, где общался с педагогами и родителями учеников

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 18 августа. Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Севастополь посетил новую общеобразовательную школу — образовательный центр «Бухта Казачья». Здесь он осмотрел построенный в этом году комплекс, а также общался с преподавательским составом и родительским комитетом этого учебного заведения.

Путина сопровождают премьер-министр России Дмитрий Медведев, полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, министр образования Ольга Васильева и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

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Образовательный центр возведен в жилом микрорайоне Бухта Казачья — бывшем военном городке, который является одним из самых густонаселенных районов Севастополя. Строительство комплекса продолжалось пять лет и завершилось в январе этого года. Построенный школьный корпус рассчитан на прием свыше 1 тыс. учеников. Преподавательский состав будет насчитывать 70 специалистов.