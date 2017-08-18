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17:36 (мск), источник: Newtimes.kz

Акимы областей и городов отчитались Нурсултану Назарбаеву

Сегодня Нурсултан Назарбаев провел совещание в Бурабаев по вопросам социально-экономического развития регионов и реализации государственных программ, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Источник: Newtimes.kz

По данным Акорды, в совещании приняли участие председатель сената, премьер-министр и его заместители, руководитель администрации президента и его заместители, акимы областей, городов Астана и Алматы и руководители центральных государственных органов.

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В ходе совещания были обсуждены вопросы реализации государственных программ развития, модернизации общественного сознания и заслушаны отчеты о социально-экономическом состоянии регионов.

Далее, согласно повестке дня, были обсуждены вопросы развития регионов. Первым состоялось выступление акима Астаны Асета Исекешева. Президент Казахстана акцентировал внимание на проблемах транспортной загруженности и нехватки мест в детских садах и школах столицы.

По завершении выступления акима Астаны слово было предоставлено акиму Алматы Бауыржану Байбеку. Президент Казахстана затронул вопросы, связанные с участием малого и среднего бизнеса в экономике города и процессом изъятия земель и жилищ для строительства инфраструктуры.

Затем был заслушан отчет акима Акмолинской области Малика Мурзалина. Нурсултан Назарбаев отметил низкую загруженность предприятий по переработке сельхозпродукции, а также поручил предусмотреть средства в рамках программы «Нурлы жол» на развитие туристического кластера региона.

В ходе обсуждения доклада акима Актюбинской области Бердыбека Сапарбаева Глава государства порекомендовал присутствующим главам областей перенять опыт региона в осуществлении ряда социальных и экономических проектов.

Далее, с информацией о развитии Алматинской области выступил Амандык Баталов. Президент Казахстана акцентировал внимание на важность развития туристической инфраструктуры на озере Алаколь.

Заслушав отчет акима Атырауской области Нурлана Ногаева, Нурсултан Назарбаев предоставил слово акиму Западно-Казахстанской области Алтаю Кульгинову.

Глава государства, указав на снижение объемов инвестиций в области на 21%, отметил необходимость активизации работы по привлечению инвесторов в регион. Кроме того, был обсужден вопрос своевременного и полного переселения жителей села Березовка в связи с расширением Карачаганакской санитарно-защитной зоны.

Далее был заслушан отчёт акима Жамбылской области Карима Кокрекбаева. Президент Казахстана остановился на проблеме снижения объема продукции малого и среднего бизнеса в области и акцентировал внимание на важность увеличения постоянной продуктивной занятости.

Затем с докладом выступил аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, которому Нурсултан Назарбаев поручил решить вопрос с доступом к качественной питьевой воде жителей поселков Каражал и Жайрем.

В ходе обсуждения отчета акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова Глава государства обратил внимание на проблему младенческой смертности в регионе.

С докладом также выступили акимы: Кызылординской области — Крымбек Кушербаев, Мангистауской области — Ералы Тугжанов, Южно-Казахстанской области — Жансеит Туймебаев, Восточно-Казахстанской области — Даниал Ахметов, Павлодарской области — Булат Бакауов, Северо-Казахстанской области — Кумар Аксакалов.

Заслушав доклады и отчеты акимов областей, городов Астана и Алматы, Нурсултан Назарбаев подвел итоги совещания и дал ряд конкретных поручений по реализации программ развития страны и регионов.

В части выполнения программы «Нурлы жол» Глава государства отметил слабый темп строительства автомобильных дорог и социальных объектов в областях.

«В этом году выделено более 70 млрд тенге на строительство 109 объектов образования, из которых в текущем году планировалось ввести в эксплуатацию 70. На сегодня введены только 7 школ и 2 детских сада. Большая часть запланированных объектов образования в Алматинской, Южно-Казахстанской и Актюбинской областях. Поручаю Правительству и акимам регионов принять необходимые меры по своевременному вводу всех запланированных объектов», — сказал Президент Казахстана.

В отношении реализации программы «Нурлы жер» Нурсултан Назарбаев указал на слабое информированность населения и низкую активность участия банков в ней.

Подводя промежуточные итоги реализации программы индустриально-инновационного развития, Глава государства отметил необходимость цифровизации экономики и внедрения новых технологий в производство.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на важность развития конкурентоспособных экспортных производств, подчеркнув необходимость своевременной реализации Экспортной стратегии.

«В рамках индустриализации ключевым является привлечение инвестиций. Инвесторы продолжают сталкиваться с бюрократией. Акимы должны переформатировать свою работу на местах, занять активную позицию», — сказал Президент Казахстана.

Отметив эффективность реализации Плана приватизации в привлечении инвесторов, Глава государства призвал не форсировать процесс продажи акций крупнейших казахстанских компаний без максимальной выгоды для государства.

Глава государства обратил внимание на необходимость повышения эффективности программы занятости и поручил акимам активизировать работу по созданию постоянных рабочих мест в регионах.

Также Нурсултан Назарбаев отметил слабый темп микрокредитования, несмотря на выделение в текущем году 37 млрд тенге для развития массового предпринимательства.

Президент Казахстана поручил Правительству и акимам глубже изучить ситуацию и выработать комплекс действенных мер по решению проблемы задолженности агрохолдингов.

Нурсултан Назарбаев также подчеркнул важность принятия мер по дальнейшему развитию страхования в растениеводстве, в том числе регулированию ОВС.

Глава государства отдельно остановился на вопросе реализации программы «Рухани жаңғыру» и отметил общегосударственное значение задач, указанных в ней.

«Общество положительно приняло направления модернизации. Необходимо вовлечь в эту работу всех людей. При этом акимам нельзя забывать об ответственности за реализацию программы», — сказал Глава государства.

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