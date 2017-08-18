Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Американец с гвоздем в сердце сам приехал в больницу
Александра Урсуляк стала мамой в третий раз
Врачи прокомментировали смерть Веры Глаголевой от рака желудка
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
Заворотнюк оказалась в эпицентре теракта в Барселоне – СМИ
Счастливы вместе: Кудрявцева показала фото с мужем
РФ уже не будет доброй: наших соседей ждет мрачное будущее - СМИ
США готовятся к массовому уничтожению долларов
46-летняя Кудрявцева показала счастливое фото с мужем - СМИ
Тарзан показал, как выглядит супруга в жизни – СМИ
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
17:28 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане четырех министров могут привлечь к дисциплинарной ответственности

(Казань, 18 августа, «Татар-информ», Юлия Косолапкина). По итогам 2016 года четырех министров в Республике Татарстан могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Об этом рассказал заведующий сектором Управления Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«В среду было проведено очередное заседание президиума комиссии по координации работ по противодействию коррупции в Республике Татарстан, где были озвучены следующие цифры. Например, по фактам предоставления неполных, недостоверных сведений о доходах у нас по итогам 2015 года было привлечено 14 лиц, замещающих госдолжности, к дисциплинарной ответственности. По итогам 2016 года четыре министра могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности. Подчеркиваю, что соответствующий фактор выявлен по итогам заседания, вопрос о привлечении лиц к дисциплинарной ответственности рассматривается», — отметил заведующий сектором Управления Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

По его словам, недостоверность сведений возникла из-за технических ошибок, не было ситуаций, что какое-либо лицо скрыло определенный факт.

«Например, при указании имеющегося имущества неправильно указана площадь недвижимости из-за ошибки в документах, некоторые неправильно показали остатки на расчетном счету. Оснований, чтобы признать лица виновными в совершении коррупционного преступления, нет. Сейчас протокол заседания президиума комиссии проходит процедуру согласования, после будет представлен Президенту Республики», — заметил Салават Рахимов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Казани открылся республиканский конкурс «Автоледи-2017»
Киев назвал стоимость европейского «плана Маршалла» для Украины
Во время теракта в Испании пострадала россиянка
СМИ: от главы МИД ФРГ требуют объяснений из-за встречи с Путиным
Российскую легкоатлетку дисквалифицировали за допинг
Неизвестный напал с ножом на людей в финском Турку
В Москве нашли пропавшего певца Евгения Осина
Туристка из Австралии пережила теракты в трёх странах Европы
Спорт
Каррера vs Семин, Тарханов vs Гончаренко. Интриги 7-го тура РФПЛ Массимо Каррера уже проиграл два главных матча лета «Зениту» и ЦСКА, и третья осечка будет перебором
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Москвичам предложат переехать в «казенное» жилье
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь