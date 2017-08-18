В Татарстане четырех министров могут привлечь к дисциплинарной ответственности

«В среду было проведено очередное заседание президиума комиссии по координации работ по противодействию коррупции в Республике Татарстан, где были озвучены следующие цифры. Например, по фактам предоставления неполных, недостоверных сведений о доходах у нас по итогам 2015 года было привлечено 14 лиц, замещающих госдолжности, к дисциплинарной ответственности. По итогам 2016 года четыре министра могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности. Подчеркиваю, что соответствующий фактор выявлен по итогам заседания, вопрос о привлечении лиц к дисциплинарной ответственности рассматривается», — отметил заведующий сектором Управления Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.