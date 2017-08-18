МИД Украины направил в Москву очередную ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
В рамках рабочей поездки на полуостров президент РФ 18 августа посетил новую севастопольскую школу — образовательный центр «Бухта Казачья».
В рамках рабочей поездки на полуостров президент РФ 18 августа посетил новую севастопольскую школу — образовательный центр «Бухта Казачья».
КИЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины в пятницу направило очередную ноту протеста российскому внешнеполитическому ведомству в связи с поездкой президента РФ Владимира Путина в Крым.
«Украинская сторона считает упомянутый визит и другие так называемые поездки российских чиновников во временно оккупированную Автономную Республику Крым и Севастополь грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении
«Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста», — констатировали в МИД Украины.
В рамках рабочей поездки в Крым Путин 18 августа посетил новую севастопольскую школу — образовательный центр «Бухта Казачья». Его сопровождали
Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором приняли участие более 80% имеющих право голоса жителей. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6 процента соответственно. 18 марта того же года Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.
Поездки российских официальных лиц в Крым, как и политиков из других стран, с 2014 года приобрели регулярный характер. В каждом случае МИД Украины выражает протест данным действиям. Власти России неоднократно заявляли, что Крым — это российская территория и вопрос о ее принадлежности обсуждению не подлежит.
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