Путин призвал создать в Херсонесе «российскую Мекку»
Херсонес — уникальное место, здесь нужно создать «русскую Мекку», место притяжения. Ведь именно здесь началось создание единого российского государства. Об этом заявил президент.
Херсонес — уникальное место, здесь нужно создать «русскую Мекку», место притяжения. Ведь именно здесь началось создание единого российского государства. Об этом заявил президент.
Глава государства вместе с
— Обязательно должен некоторые сакральные вещи произнести вслух по поводу важности и Крыма, и Севастополя, и Херсонеса для России, для ее культуры, для ее духовного кода, — начал президент. Говоря об экономическом развитии, глава государства напомнил о том, что есть ФЦП по развитию и Крыма, и Севастополя. — Насколько там учтено все, что связано с духовной составляющей жизни Крыма и Севастополя, где
— Мы всегда помним, что на нашей земле крестился Святой Владимир, — заявила историк, председатель заксобрания города Екатерина Алтабаева, подробно рассказав о «духе Севастополя».
Этот город — форпост России на южных границах, подчеркнула она. А его предназначение — сохранять историческую память, передавать ее из поколения в поколение.
— Севастополь ведь в советское время был городом союзного подчинения, — заметил Путин. — Все, что было в союзном подчинении, отходило к России, а про Севастополь забыли. — Это просто
— Вера, общий язык и власть князя — это привело к созданию единого русского государства и по сути русской нации. Поэтому Херсонес имеет уникальное значение. И никогда не будем забывать, что значит Севастополь для России, — заключил глава государства.
— Я буду единомыслен относительно благосостояния города и граждан и не предам ни Херсонес, ни керкинитиды, ни Прекрасной бухты, ни прочих укреплений, ни из остальной области, которою херсонеситы владели или владеют, — прочитал глава государства текст присяги.
Медведев же сказал, что это пример юридической лексики. На встрече с учеными президент также поддержал идею попросить Русское географическое общество уделить внимание известному
— Министр культуры знал, что вопросы к нему будут и заблаговременно ретировался, — с улыбкой сказал глава государства, не найдя в зале Владимира Мединского.
— Таврида — земля со сложной историей, но люди приезжают сюда, чтобы прикоснуться к ее душе, — заявил директор Алупкинского
«Давайте не будем обвинять прежнюю власть, давайте думать, что нам надо сделать», — призвал всех к конструктивной работе Владимир Путин.