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12:11 (мск), источник: "Российская газета"

Путин призвал создать в Херсонесе «российскую Мекку»

Херсонес — уникальное место, здесь нужно создать «русскую Мекку», место притяжения. Ведь именно здесь началось создание единого российского государства. Об этом заявил президент.

Источник: РИА "Новости"

Глава государства вместе с премьер-министром осмотрел экспозицию «История Херсонеса в античный период» в историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Таврический». Там же произошла встреча с учеными и общественниками Севастополя. Владимир Путин напомнил, что в советское время это был город союзного подчинения, и по закону должен был отойти России, но о нем просто забыли. Так что в 2014 году историческая справедливость была восстановлена.

— Обязательно должен некоторые сакральные вещи произнести вслух по поводу важности и Крыма, и Севастополя, и Херсонеса для России, для ее культуры, для ее духовного кода, — начал президент. Говоря об экономическом развитии, глава государства напомнил о том, что есть ФЦП по развитию и Крыма, и Севастополя. — Насколько там учтено все, что связано с духовной составляющей жизни Крыма и Севастополя, где что-то недоработали, недосмотрели… Часто возникают проблемы, на которые не обращают внимания либо обращают недостаточно внимания, — так, как думают об этом специалисты, — заметил он и предложил поговорить на волнующие собравшихся темы.

— Мы всегда помним, что на нашей земле крестился Святой Владимир, — заявила историк, председатель заксобрания города Екатерина Алтабаева, подробно рассказав о «духе Севастополя».

Этот город — форпост России на южных границах, подчеркнула она. А его предназначение — сохранять историческую память, передавать ее из поколения в поколение.

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— Севастополь ведь в советское время был городом союзного подчинения, — заметил Путин. — Все, что было в союзном подчинении, отходило к России, а про Севастополь забыли. — Это просто какая-то уникальная вещь, — сказал он, напомнив, что в 2014 году была восстановлена историческая справедливость. — Город нужно восстанавливать и восстанавливать все… Конечно, в основном исторический центр. Подумаем, чтобы все, что касается Херсонеса, выделить в отдельную культурологическую тему, — предложил президент. — Здесь нужно создавать русскую, российскую Мекку в известном смысле, имея в виду, что здесь после крещения князя Владимира началось укрепление централизованного российского государства.

— Вера, общий язык и власть князя — это привело к созданию единого русского государства и по сути русской нации. Поэтому Херсонес имеет уникальное значение. И никогда не будем забывать, что значит Севастополь для России, — заключил глава государства.

Музей-заповедник президент и премьер осматривали вместе с архимандритом Тихоном (Шевкуновым), который рассказал о планах реконструкции. В музее Владимир Путин заинтересовался старинной табличкой.

— Я буду единомыслен относительно благосостояния города и граждан и не предам ни Херсонес, ни керкинитиды, ни Прекрасной бухты, ни прочих укреплений, ни из остальной области, которою херсонеситы владели или владеют, — прочитал глава государства текст присяги.

Медведев же сказал, что это пример юридической лексики. На встрече с учеными президент также поддержал идею попросить Русское географическое общество уделить внимание известному художнику-маринисту Айвазовскому и обещал помочь музею.

— Министр культуры знал, что вопросы к нему будут и заблаговременно ретировался, — с улыбкой сказал глава государства, не найдя в зале Владимира Мединского.

— Таврида — земля со сложной историей, но люди приезжают сюда, чтобы прикоснуться к ее душе, — заявил директор Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника Александр Балинченко. И с этим было сложно спорить.

«Давайте не будем обвинять прежнюю власть, давайте думать, что нам надо сделать», — призвал всех к конструктивной работе Владимир Путин.

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