Путин и Медведев обсудили с учеными состояние объектов культуры в Крыму

Источник: РИА "Новости"

«Мы прекрасно понимаем, что Крым и Севастополь в течение десятилетий недополучали финансирование, по сути находились вне финансового поля. Наша задача сейчас состоит в том, чтобы все-таки преимущественное внимание уделять восстановлению объектов культуры Севастополя и Крыма в целом, чтобы подтянуть их до общероссийского уровня», — сказал Медведев.

По его словам, «такое поручение Владимир Владимирович Путин подпишет, а правительство, естественно, постарается его в полном объеме исполнить». Он отметил, что «бюджет — штука сложная, у правительства всегда денег не очень много».

«Но с учетом исторических решений о воссоединении Крыма с Россией и в рамках поручений президента, а также по результатам сегодняшней встречи мы постараемся пройтись по всем позициям, которые были отмечены, чтобы насытить эти программы (по поддержке Крыма и Севастополя) реальным финансированием», — сказал премьер.

Он добавил, что значительные средства запланированы и в рамках программы «Культура России».

В свою очередь Путин поблагодарил участников встречи за многолетнюю плодотворную работу по своим направлениям. Он отметил, что с учетом недофинансирования сферы культуры в Крыму в предыдущие годы сейчас «за год, два и даже за три многие вещи не сделать».

«Но мы с вами — а вы каждый на своем месте тоже несете свою ответственность — обязательно это сделаем», — сказал Путин.

Он добавил, что решение многих проблем, затронутых на сегодняшней встрече, — это «все вещи длительного цикла, но их нужно обязательно делать и делать нужно сегодня».