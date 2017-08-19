В США заявили о начале расследования против Китая

Информация о возможном расследовании США в отношении Китая по обвинениям в нарушении прав США на интеллектуальную собственность и передаче технологий появилась 11 августа. Указывалось, что Трамп использует статью 301 Закона о торговле от 1974 года, позволяющую США вводить в одностороннем порядке барьеры на пути экспортных товаров в страну. Отмечалось, что начало расследования не повлечет за собой немедленного применения санкционных ограничений в отношении Пекина. Тем не менее, допускается, что в будущем пошлины на ввоз китайских товаров в США будут повышены.