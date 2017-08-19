В США заявили о начале расследования против Китая

После консультаций с заинтересованными сторонами и другими государственными органами, я определил, что эти важные вопросы заслуживают тщательного расследования.
Роберт ЛайтхайзерПредставитель США на торговых переговорах
Расследование определит, являются ли действия Пекина в отношении интеллектуальной собственности и передачи технологий дискриминационными и ограничивающими американскую торговлю.
В понедельник президент США Дональд Трамп поручил Лайтхайзеру изучить возможные нарушения Китаем интеллектуальных прав американских компаний. Американский лидер также заявил, что Вашингтон готов ужесточить правила для обеспечения честной торговли.
В Пекине заявили, что не оставят без ответа американские ограничения.
Информация о возможном расследовании США в отношении Китая по обвинениям в нарушении прав США на интеллектуальную собственность и передаче технологий появилась 11 августа. Указывалось, что Трамп использует статью 301 Закона о торговле от 1974 года, позволяющую США вводить в одностороннем порядке барьеры на пути экспортных товаров в страну. Отмечалось, что начало расследования не повлечет за собой немедленного применения санкционных ограничений в отношении Пекина. Тем не менее, допускается, что в будущем пошлины на ввоз китайских товаров в США будут повышены.