Мадуро обвинили в причастности к коррупционному скандалу

Источник: AP 2017

Она утверждает, что располагает информацией о людях, причастных к делу. Среди них фигурирует действующий президент Венесуэлы.

Ортега подчеркивает, что именно это расследование стало поводом для преследования властями страны ее бывших коллег, передает ТАСС.

Она подчеркивает, что главная задача нового руководства генпрокуратуры — уничтожение собранных ее командой доказательств.

В настоящий момент надзорное ведомство Венесуэлы возглавляет уполномоченный по правам человека Тарек Вильям Сааб.

Скандал вокруг Odebrecht разразился в 2014 году.

По данным минюста США, бразильская строительная компания подкупала представителей властей 12 латинских государств.