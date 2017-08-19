Мадуро обвинили в причастности к коррупционному скандалу
Президент Венесуэлы Николас Мадуро замешан в коррупционном скандале с бразильской компанией Odebrecht. С таким заявлением выступила смещенная с должности генпрокурора Луиса Ортега Диас.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро замешан в коррупционном скандале с бразильской компанией Odebrecht. С таким заявлением выступила смещенная с должности генпрокурора Луиса Ортега Диас.
Она утверждает, что располагает информацией о людях, причастных к делу. Среди них фигурирует действующий президент Венесуэлы.
Ортега подчеркивает, что именно это расследование стало поводом для преследования властями страны ее бывших коллег, передает ТАСС.
В настоящий момент надзорное ведомство Венесуэлы возглавляет уполномоченный по правам человека Тарек Вильям Сааб.
Скандал вокруг Odebrecht разразился в 2014 году.
В период с 2001 по 2016 год на взятки было потрачено около 788 миллионов долларов.