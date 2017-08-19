Исполняющим обязанности директора Сочинского нацпарка стал Игорь Гуцал

«Гуцал приступит к выполнению обязанностей в понедельник. В Минприроды он работал в течение последнего года. Это компетентный человек, с достаточный опытом работы в сфере заповедного дела», — сказал собеседник ТАСС.

Об увольнении Николая Пеньковского, который занимал должность директора нацпарка с 2002 года, «Югополис» сообщал 1 августа. Пеньковский заявил, что не согласен с решением министерства об увольнении и обжаловал его в суде. Выиграв суд, он снова вышел на работу, но был уволен повторно 7 августа.

Минприроды России объяснило увольнение директора Сочинского национального парка Николая Пеньковского выявленными Счетной палатой нарушениями. И.о. руководителя администрации парка назначили Дарью Филиппову, которая является дочерью старшей сестры вице-премьера Дмитрия Рогозина. После этого полпред президента в ЮФО Владимир Устинов направил письмо главе Минприроды Сергею Донскому, в котором заявил, что «считает нецелесообразным» назначение на должность директора нацпарка Сочи племянницы вице-премьера Дмитрия Рогозина Дарьи Филипповой.

Экологи и эксперты предполагают, что смена руководства Сочинского нацпарка повлечет за собой изменения и в соседнем Кавказском заповеднике. «Думаю, хотят объединить Кавказский заповедник с Сочинским нацпарком, министр уже предлагал подобную реорганизацию», — говорил Пеньковский. Речь может идти не о физическом объединении двух особо охраняемых природных территорий (ООПТ), а о создании для них единой дирекции. Есть опасения, что создание единой дирекции над Сочинским нацпарком и Кавказским заповедником может привести к расширению строительства горнолыжных курортов на их территориях.

Сочинский национальный парк создан в 1983 году в целях сохранения уникальных природных комплексов Черноморского побережья Кавказа. Он расположен на территории Большого Сочи — от Туапсинского района на северо-западе до границ с Абхазией на юго-востоке и от побережья Черного моря до Главного Кавказского хребта.