Ливан объявил о начале наступления против ИГ* на границе с Сирией

Источник: Reuters

По данным источника агентства, ливанские ВС планируют атаковать позиции ИГ* вблизи населенного пункта Раас-Баалбек. Он отметил, что против боевиков будут использоваться ракеты, артиллерия и вертолеты.

Ливанская армия в последние две недели интенсивней начала обстреливать позиции террористов.

По мнению военных экспертов, данные действия являются частью подготовки сухопутной операции по освобождению территорий Ливана от ИГ*.

Ливанское правительство во вторник одобрило рекомендации по подготовке военной операции и заявило, что несет ответственность за освобождение Ливана от террора.