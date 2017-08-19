Чей сын стал акимом одного из районов Алматы
В Казахстане кадровые изменения за неделю больше всего произошли в южной столице.
В Казахстане кадровые изменения за неделю больше всего произошли в южной столице.
Обзор кадровых назначений подготовлен по материалам МИА «Казинформ».
18 августа решением совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» председателем правления национальной компании назначен Орман Каримович Нурбаев.
Нурбаев окончил Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО, по специальности инженер; Национальную высшую школу государственного управления при президенте РК, специалист в области международных отношений.
В разные годы работал в администрации президента РК, в министерстве экономики и бюджетного планирования, в системе миностранных дел РК, в том числе в ряде казахстанских загранучреждений.
До назначения занимал должность чрезвычайного и полномочного посла РК в Туркменистане.
В Кызылординской области новый руководитель управления физкультуры и спорта.
17 августа распоряжением акима Кызылординской области на должность руководителя управление физической культуры и спорта назначен Акимов Олжас Азатович.
Олжас Азатович родился 8 марта 1980 года в поселке Торетам Кызылординской области. Окончил Российский Международный олимпийский университет по специальности «Спортивный менеджмент», Международный
Является заслуженным тренером РК по кикбоксингу, почетным работником спорта РК, судьей международной категории.
С 1998 по 2000 гг. служил в рядах Вооруженных сил РК.
2000−2003 гг. — учитель физической культуры, тренер по боксу в СШ № 56 города Байконура.
С 2003 года — главный специалист Комитета таможенного контроля министерства финансов РК, таможня «Байконур».
2008−20012 гг. — заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Инфрастрой».
2010−2012 гг. — внештатный советник специального представительства Президента РК на комплексе Байконур.
2013−2013 гг. — директор «Регби клуб «Астана» акимата города Астана.
2013−2014 гг. — директор спортивного клуба «Жигер» акимата города Астаны.
2014−2015 гг. — главный тренер дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва Министерства культуры и спорта РК.
С 2015 года — директор специализированной
С 2016 года — заместитель руководителя департамента билетирования Дирекции по подготовке и проведению 28-ой Всемирной зимней Универсиады 2017 года в городе Алматы.
С 1 апреля т.г. по сей день занимал должность старшего тренера по универсальному бою в дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва министерства культуры и спорта РК.
Женат, воспитывает двоих детей.
Назначен новый руководитель управления образования ЮКО.
16 августа распоряжением акима
Представив нового руководителя коллективу управления образования, заместитель акима
И. У. Сагиндиков родился в 1960 году, образование высшее, по специальности математик, кандидат педагогических наук. Владеет четырьмя языками.
Трудовую деятельность начал в 1983 году инженером института сейсмологии Академии наук КазССР.
С 1992 по 2015 годы работал ведущим специалистом отдела высшего профильного образования, заместителем директора Республиканского центра тестирования, начальником отдела управления международной связи Министерства образования и науки Республики Казахстан, руководителем управления государственных стандартов образования, заместителем директора Национального центра государственного образования и тестирования, первым секретарем Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации, директором Национального центра тестирования директором департамента по контролю в сфере образования по ЮКО, начальником управления, советником Президента,
С августа 2015 года и по сегодняшний день занимал должность советника Посольства Республики Казахстан в Туркменистане.
Сменился представитель Казахстана в постоянном совете при ОДКБ.
16 августа президент РК назначил полпреда Казахстана в постоянном совете при ОДКБ. Распоряжением главы государства Алесин Владимир Иванович освобожден от должности полномочного представителя Республики Казахстан в постоянном совете при Организации Договора о коллективной безопасности в связи с достижением пенсионного возраста.
Указом Главы государства Иманалиев Жаныбек Абдулакимович назначен Полномочным представителем Республики Казахстан в Постоянном совете при Организации Договора о коллективной безопасности.
Новые руководители назначены в медучреждениях Алматы.
В Алматы проведен ряд назначений руководителей медицинских организаций города.
Руководителем Детской городской клинической инфекционной больнице назначен Сералин Ержан Болатбекович — магистр делового администрирования, врач организатор высшей категории, лучший менеджер здравоохранения города Алматы 2013 года, возглавляемая им поликлиника по рейтингу министерства здравоохранения Республики Казахстан признана лучшей поликлиникой республики. Имеет опыт работы и руководства стационаром и поликлиникой. Бывший глава ДГКИБ Канат Тосекбаев стал руководителем
«По ряду поликлиник города руководителями по итогам 2016 года и 6 месяцев 2017 года допущены недостатки в работе, в том числе не достижение ряда индикаторов и показателей деятельности медицинских организаций, допущены убыточность предприятий и др. Руководители городских поликлиник № 8, 28 и студенческой поликлиники освобождены от занимаемой должности. На вакантные должности назначены кандидаты из кадрового резерва управления здравоохранения города Алматы и из числа успешных заместителей руководителя медицинских организаций», — отмечают в управлении здравоохранения Алматы.
В ГП № 28 назначена Аяганова Айгерим Серикбаевна — магистр здравоохранения,
В ГП№ 1 назначен Рахменшеев Сапар Куттыбаевич — доктор PhD. Руководил управлением здравоохранения Кызылординской области, Департаментом Комитета оплаты медицинских услуг по городу Алматы. Является отличником здравоохранения. Имеет огромный опыт работы в организациях здравоохранения и в управлении здравоохранения.
В ГП № 8 назначена Агибаева Фарида Абубакировна —
В ГП№ 4 назначена Умарова Зухра Исмаиловна — врач высшей квалификационной категории по педиатрии и организации здравоохранения, отличник здравоохранения, имеет бесценный опыт работы на руководящих должностях в поликлинике.
В Городской центр репродукции человека назначена Кошкимбаева Гаухар Джакашевна — кандидат медицинских наук,
В Центр первичной
Павел Кулагин возглавил Турксибский район Алматы.
16 августановым акимом Турксибского района по согласованию с Администрацией президента РК и маслихатом города стал Павел Кулагин.
Павел Кулагин трудовую деятельность на государственной службе начал в 2008 году ведущим специалистом Департамента экономики и бюджетного планирования Костанайской области. В разные годы работал инспектором, советником, заведующим
Аким Алматы Бауыржан Байбек поставил перед новым акимом района ряд задач, требующих принципиальных и системных подходов.
С. Кулагин: Моему сыну было не рано руководить районом Астаны в 26 лет.
«Сегодня в Турксибском районе расположено 508 домов, или порядка 50% всего ветхого жилья города. В текущем году совместно с инвесторами необходимо приступить к реализации программы «Ветхое жилье» в микрорайоне Алтай-2 и обеспечить строительство 40 новых жилых домов с 2 500 квартирами. Новому акиму района следует дополнительно проработать вопрос о дальнейшем строительстве еще 48 многоквартирных жилых домов по улице Глазунова с 2062 квартирами.
Турксибский район имеет большой экономический потенциал. Здесь расположен ряд крупных предприятий, таких как ТОО «АЗМК», ТОО «ЭФКО», ТОО «Бижан» и др. В целом, насчитывается 46 крупных и средних промышленных предприятий, на которых произведено продукции на 93,4 млрд тенге. Необходимо обеспечить загрузку предприятий, стимулировать развитие малого и среднего бизнеса в связке с промышленными предприятиями.
В этом году району выделено 918 млн тенге на капитальный ремонт 80 дворовых территорий. Важно обеспечить качественное и своевременное выполнение работ.
До конца года необходимо завершить работы по текущему ремонту парка им. Сейфуллина, пешеходной зоны в микрорайоне Жулдыз, улице Р. Зорге и улице Майлина, — цитирует градоначальника
В рамках ГЧП необходимо продолжить реализацию проектов по открытию новых детских дошкольных организаций.
Акиму района совместно с управлением энергетики и коммунального хозяйства города поручено проработать вопрос строительства 52 км сетей водоснабжения и 67 км газоснабжения в присоединенных микрорайонах Альмерек, Колхозшы, Кайрат. Кроме того, глава города поставил задачу по строительству 17 улиц протяженностью 32 км и среднему ремонту 49 улиц протяженностью 17,6 км.
В ходе актива аким Алматы поблагодарил за проведенную работу ранее возглавлявшего Турксибский район и достигшего пенсионного возраста Владимира Устюгова.
Отмечается, что за последние 10 лет в районе были открыты более 1 тыс. новых предприятий, создано свыше 25 тыс. рабочих мест. Инвестиции увеличились почти в 2,5 раза, составив более 53 млрд. тенге или порядка 245 тыс. тенге на душу населения. В совокупности объем розничного и оптового товарооборота вырос в 5 раз, составив более 1,1 трлн. тенге. Среднемесячная заработная плата увеличилась в 2,3 раза и составила более 158 тыс. тенге. Налоговые поступления увеличились в 3,3 раза и составили более 60 млрд. тенге. Активно развивалась социальная инфраструктура, построены 5 школ и 7 пристроек на 8700 мест, открыта 31 дошкольная организация.
В Западном Казахстане новый глава управления предпринимательства.
15 августа заместитель руководителя аппарата акима ЗКО Арман Жалмагамбетов назначен начальником управления предпринимательства и
Аким области Алтай Кульгинов представил коллективу нового руководителя, пожелав ему успехов на новом поприще.
По сообщению
Также работал в Региональной палате предпринимателей Астаны, возглавлял управление комитета по развитию предпринимательства министерства по региональному развитию. С 2015 года занимал должность заместителя руководителя аппарата акима
Тоты Амирова получила назначение в Комитете гражданской авиации.
15 августа Тоты Амирова приказом ответственного секретаря министерства по инвестициям и развитию РК назначена исполняющим обязанности заместителя председателя Комитета гражданской авиации — главного государственного авиационного инспектора.
«Заместитель председателя — главный государственный авиационный инспектор Т. Амирова будет курировать вопросы лётной эксплуатации авиакомпаний, контроля за техническим состоянием воздушных судов, лицензированием пилотов и другие вопросы надзора за безопасностью полётов», — говорится в сообщении
Новый руководитель управления энергетики и ЖКХ Алматинской области.
14 августа распоряжением акима Алматинской области руководителем областного управления энергетики и
Канагатов Асет Серикович родился в 1977 году. Окончил Казахскую государственную академию управления, по специальности — экономист.
Трудовую деятельность начал
В разные годы работал
С января 2013 года — заместитель руководителя управления энергетики и