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08:29 (мск), источник: Forbes.kz

Чей сын стал акимом одного из районов Алматы

В Казахстане кадровые изменения за неделю больше всего произошли в южной столице.

Источник: Forbes.kz

Обзор кадровых назначений подготовлен по материалам МИА «Казинформ».

Экс-посол назначен главой правления «Казахстан инжиниринг».

18 августа решением совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» председателем правления национальной компании назначен Орман Каримович Нурбаев.

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Нурбаев окончил Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО, по специальности инженер; Национальную высшую школу государственного управления при президенте РК, специалист в области международных отношений. ​

В разные годы работал в администрации президента РК, в министерстве экономики и бюджетного планирования, в системе миностранных дел РК, в том числе в ряде казахстанских загранучреждений. ​

До назначения занимал должность чрезвычайного и полномочного посла РК в Туркменистане.

В Кызылординской области новый руководитель управления физкультуры и спорта.

17 августа распоряжением акима Кызылординской области на должность руководителя управление физической культуры и спорта назначен Акимов Олжас Азатович.

Олжас Азатович родился 8 марта 1980 года в поселке Торетам Кызылординской области. Окончил Российский Международный олимпийский университет по специальности «Спортивный менеджмент», Международный казахско-турецкий университет имени К. Яссауи по специальности «Юрист», Университет «Болашак» по специальности «Физическая культуры и спорт», Академию государственного управления при президенте РК.

Является заслуженным тренером РК по кикбоксингу, почетным работником спорта РК, судьей международной категории.

С 1998 по 2000 гг. служил в рядах Вооруженных сил РК.

2000−2003 гг. — учитель физической культуры, тренер по боксу в СШ № 56 города Байконура.

С 2003 года — главный специалист Комитета таможенного контроля министерства финансов РК, таможня «Байконур».

2008−20012 гг. — заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Инфрастрой».

2010−2012 гг. — внештатный советник специального представительства Президента РК на комплексе Байконур.

2013−2013 гг. — директор «Регби клуб «Астана» акимата города Астана.

2013−2014 гг. — директор спортивного клуба «Жигер» акимата города Астаны.

2014−2015 гг. — главный тренер дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва Министерства культуры и спорта РК.

С 2015 года — директор специализированной детско-юношеской спортивной школы № 17 акимата города Алматы.

С 2016 года — заместитель руководителя департамента билетирования Дирекции по подготовке и проведению 28-ой Всемирной зимней Универсиады 2017 года в городе Алматы.

С 1 апреля т.г. по сей день занимал должность старшего тренера по универсальному бою в дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва министерства культуры и спорта РК.

Женат, воспитывает двоих детей.

Назначен новый руководитель управления образования ЮКО.

16 августа распоряжением акима Южно-Казахстанской области на должность руководителя управления образования назначен Сагиндиков Исатай Умирзакович.

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Представив нового руководителя коллективу управления образования, заместитель акима Южно-Казахстанской области Уласбек Садибеков пожелал ему успехов в предстоящей работе.

И. У. Сагиндиков родился в 1960 году, образование высшее, по специальности математик, кандидат педагогических наук. Владеет четырьмя языками.

Трудовую деятельность начал в 1983 году инженером института сейсмологии Академии наук КазССР.

С 1992 по 2015 годы работал ведущим специалистом отдела высшего профильного образования, заместителем директора Республиканского центра тестирования, начальником отдела управления международной связи Министерства образования и науки Республики Казахстан, руководителем управления государственных стандартов образования, заместителем директора Национального центра государственного образования и тестирования, первым секретарем Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации, директором Национального центра тестирования директором департамента по контролю в сфере образования по ЮКО, начальником управления, советником Президента, вице-президентом АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы».

С августа 2015 года и по сегодняшний день занимал должность советника Посольства Республики Казахстан в Туркменистане.

Сменился представитель Казахстана в постоянном совете при ОДКБ.

16 августа президент РК назначил полпреда Казахстана в постоянном совете при ОДКБ. Распоряжением главы государства Алесин Владимир Иванович освобожден от должности полномочного представителя Республики Казахстан в постоянном совете при Организации Договора о коллективной безопасности в связи с достижением пенсионного возраста.

Указом Главы государства Иманалиев Жаныбек Абдулакимович назначен Полномочным представителем Республики Казахстан в Постоянном совете при Организации Договора о коллективной безопасности.

Новые руководители назначены в медучреждениях Алматы.

В Алматы проведен ряд назначений руководителей медицинских организаций города.

Руководителем Детской городской клинической инфекционной больнице назначен Сералин Ержан Болатбекович — магистр делового администрирования, врач организатор высшей категории, лучший менеджер здравоохранения города Алматы 2013 года, возглавляемая им поликлиника по рейтингу министерства здравоохранения Республики Казахстан признана лучшей поликлиникой республики. Имеет опыт работы и руководства стационаром и поликлиникой. Бывший глава ДГКИБ Канат Тосекбаев стал руководителем Западно-Казахстанского областного управления здравоохранения.

«По ряду поликлиник города руководителями по итогам 2016 года и 6 месяцев 2017 года допущены недостатки в работе, в том числе не достижение ряда индикаторов и показателей деятельности медицинских организаций, допущены убыточность предприятий и др. Руководители городских поликлиник № 8, 28 и студенческой поликлиники освобождены от занимаемой должности. На вакантные должности назначены кандидаты из кадрового резерва управления здравоохранения города Алматы и из числа успешных заместителей руководителя медицинских организаций», — отмечают в управлении здравоохранения Алматы.

В ГП № 28 назначена Аяганова Айгерим Серикбаевна — магистр здравоохранения, врач-терапевт высшей категории, имеет опыт работы в Управлении здравоохранения области, а также на руководящих должностях (заместитель) стационара и поликлиник.

В ГП№ 1 назначен Рахменшеев Сапар Куттыбаевич — доктор PhD. Руководил управлением здравоохранения Кызылординской области, Департаментом Комитета оплаты медицинских услуг по городу Алматы. Является отличником здравоохранения. Имеет огромный опыт работы в организациях здравоохранения и в управлении здравоохранения.

В ГП № 8 назначена Агибаева Фарида Абубакировна — врач-организатор и терапевт высшей категории, отличник здравоохранения, имеет немалый опыт работы на руководящих должностях в поликлинике.

В ГП№ 4 назначена Умарова Зухра Исмаиловна — врач высшей квалификационной категории по педиатрии и организации здравоохранения, отличник здравоохранения, имеет бесценный опыт работы на руководящих должностях в поликлинике.

В Городской центр репродукции человека назначена Кошкимбаева Гаухар Джакашевна — кандидат медицинских наук, врач-акушер-гинеколог высшей категории, врач-организатор первой категории. Большой опыт работы на руководящих должностях в женской консультации поликлиник и в перинатальных центрах.

В Центр первичной медико-санитарной помощи «Кулагер» назначена Умарова Улмекен Смаилкызы — врач общей практики высшей категории и организатор здравоохранения первой категории. Имеет опыт работы в поликлинике и в стационаре.

Павел Кулагин возглавил Турксибский район Алматы.

16 августановым акимом Турксибского района по согласованию с Администрацией президента РК и маслихатом города стал Павел Кулагин.

Павел Кулагин трудовую деятельность на государственной службе начал в 2008 году ведущим специалистом Департамента экономики и бюджетного планирования Костанайской области. В разные годы работал инспектором, советником, заведующим организационно-инспекторским отделом аппарата акима города Астана. С 2010 по 2016 годы проработал на позициях заместителя акима района «Есиль», акима района «Сарыарка», акима района «Алматы», руководителя Управления коммунального хозяйства города Астана. С 2016 года занимал должность государственного инспектора Администрации президента Республики Казахстан.

Аким Алматы Бауыржан Байбек поставил перед новым акимом района ряд задач, требующих принципиальных и системных подходов.

С. Кулагин: Моему сыну было не рано руководить районом Астаны в 26 лет.

«Сегодня в Турксибском районе расположено 508 домов, или порядка 50% всего ветхого жилья города. В текущем году совместно с инвесторами необходимо приступить к реализации программы «Ветхое жилье» в микрорайоне Алтай-2 и обеспечить строительство 40 новых жилых домов с 2 500 квартирами. Новому акиму района следует дополнительно проработать вопрос о дальнейшем строительстве еще 48 многоквартирных жилых домов по улице Глазунова с 2062 квартирами.

Турксибский район имеет большой экономический потенциал. Здесь расположен ряд крупных предприятий, таких как ТОО «АЗМК», ТОО «ЭФКО», ТОО «Бижан» и др. В целом, насчитывается 46 крупных и средних промышленных предприятий, на которых произведено продукции на 93,4 млрд тенге. Необходимо обеспечить загрузку предприятий, стимулировать развитие малого и среднего бизнеса в связке с промышленными предприятиями.

В этом году району выделено 918 млн тенге на капитальный ремонт 80 дворовых территорий. Важно обеспечить качественное и своевременное выполнение работ.

До конца года необходимо завершить работы по текущему ремонту парка им. Сейфуллина, пешеходной зоны в микрорайоне Жулдыз, улице Р. Зорге и улице Майлина, — цитирует градоначальника пресс-служба.

В рамках ГЧП необходимо продолжить реализацию проектов по открытию новых детских дошкольных организаций.

Акиму района совместно с управлением энергетики и коммунального хозяйства города поручено проработать вопрос строительства 52 км сетей водоснабжения и 67 км газоснабжения в присоединенных микрорайонах Альмерек, Колхозшы, Кайрат. Кроме того, глава города поставил задачу по строительству 17 улиц протяженностью 32 км и среднему ремонту 49 улиц протяженностью 17,6 км.

В ходе актива аким Алматы поблагодарил за проведенную работу ранее возглавлявшего Турксибский район и достигшего пенсионного возраста Владимира Устюгова.

Отмечается, что за последние 10 лет в районе были открыты более 1 тыс. новых предприятий, создано свыше 25 тыс. рабочих мест. Инвестиции увеличились почти в 2,5 раза, составив более 53 млрд. тенге или порядка 245 тыс. тенге на душу населения. В совокупности объем розничного и оптового товарооборота вырос в 5 раз, составив более 1,1 трлн. тенге. Среднемесячная заработная плата увеличилась в 2,3 раза и составила более 158 тыс. тенге. Налоговые поступления увеличились в 3,3 раза и составили более 60 млрд. тенге. Активно развивалась социальная инфраструктура, построены 5 школ и 7 пристроек на 8700 мест, открыта 31 дошкольная организация.

В Западном Казахстане новый глава управления предпринимательства.

15 августа заместитель руководителя аппарата акима ЗКО Арман Жалмагамбетов назначен начальником управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития.

Аким области Алтай Кульгинов представил коллективу нового руководителя, пожелав ему успехов на новом поприще.

По сообщению пресс-службы акима, Арман Жалмагамбетов родился в 1983 году, окончил университет Сельчук в Турции, обучался в университете США (Техас), магистр экономики. Свой трудовой путь начал с должности переводчика в Национальном центре экспертизы и сертификации. В 2011—2013 годах работал экспертом департамента стратегического планирования и информационных технологий министерства образования и науки.

Также работал в Региональной палате предпринимателей Астаны, возглавлял управление комитета по развитию предпринимательства министерства по региональному развитию. С 2015 года занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Западно-Казахстанской области.

Тоты Амирова получила назначение в Комитете гражданской авиации.

15 августа Тоты Амирова приказом ответственного секретаря министерства по инвестициям и развитию РК назначена исполняющим обязанности заместителя председателя Комитета гражданской авиации — главного государственного авиационного инспектора.

«Заместитель председателя — главный государственный авиационный инспектор Т. Амирова будет курировать вопросы лётной эксплуатации авиакомпаний, контроля за техническим состоянием воздушных судов, лицензированием пилотов и другие вопросы надзора за безопасностью полётов», — говорится в сообщении пресс-службы Комитета.

Новый руководитель управления энергетики и ЖКХ Алматинской области.

14 августа распоряжением акима Алматинской области руководителем областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства назначен Асет Канагатов.

Канагатов Асет Серикович родился в 1977 году. Окончил Казахскую государственную академию управления, по специальности — экономист.

Трудовую деятельность начал экономистом-бухгалтером ТОО «Автотехобслуживание» в городе Уштобе.

В разные годы работал экономистом-бухгалтером АО «ТРЭК», ведущим специалистом Алматинского областного управления финансов, начальником отдела экономики и финансов Коксуского района, города Текели, заместителем акима города Текели.

С января 2013 года — заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области.

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