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07:57 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Россия признана одним из мировых лидеров в области оказания гуманитарной помощи

Министерство чрезвычайных ситуаций РФ сообщило, что Россия признана «одним из мировых лидеров в области оказания гуманитарной помощи и безвозмездного содействия».

Источник: РИА "Новости"

Как уточнили в ведомстве, по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи, учрежденного ООН, с 1993 года было проведено более 430 гуманитарных операций за рубежом. При этом за год число подобных операции увеличилось на 130.

«География российской гуманитарной помощи охватывает около 140 государств, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера и военных конфликтов», — сказали ТАСС в пресс-службе министерства.

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В список гуманитарных операций входят: доставка грузов, проведение аварийно-спасательных и поисковых работ, разминирование, эвакуация российских граждан при угрозе их жизни и эвакуация тяжелобольных россиян санитарной авиацией, тушение природных пожаров.

Также в МЧС подчеркнули, что все мероприятия осуществляет при координации с российским МИДом и другими органами государственной власти. «Эффективное решение задач по гуманитарному реагированию за рубежом обеспечивает надежную поддержку внешнеполитической линии Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

5 комментариевк этой статье
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Комментарии5
Комментарии
5
Алексей Валериевич
Россия - Щедрая душа, и эта фраза стала уже чем-то обидным.
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