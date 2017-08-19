Россия признана одним из мировых лидеров в области оказания гуманитарной помощи
Министерство чрезвычайных ситуаций РФ сообщило, что Россия признана «одним из мировых лидеров в области оказания гуманитарной помощи и безвозмездного содействия».
Министерство чрезвычайных ситуаций РФ сообщило, что Россия признана «одним из мировых лидеров в области оказания гуманитарной помощи и безвозмездного содействия».
Как уточнили в ведомстве, по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи, учрежденного ООН, с 1993 года было проведено более 430 гуманитарных операций за рубежом. При этом за год число подобных операции увеличилось на 130.
«География российской гуманитарной помощи охватывает около 140 государств, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера и военных конфликтов», — сказали ТАСС в
Также в МЧС подчеркнули, что все мероприятия осуществляет при координации с российским МИДом и другими органами государственной власти. «Эффективное решение задач по гуманитарному реагированию за рубежом обеспечивает надежную поддержку внешнеполитической линии Российской Федерации», — отметили в ведомстве.