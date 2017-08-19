Спецпредставитель США по Украине летит в Минск
Минская площадка вновь станет местом переговоров по вопросу улаживания конфликта на востоке Украины.
Минская площадка вновь станет местом переговоров по вопросу улаживания конфликта на востоке Украины.
МИНСК, 19 авг — Sputnik. Специальный представитель США по Украине Курт Волкер направится в Беларусь, чтобы на минской площадке провести переговоры с представителем РФ для обсуждения
Информация о такой встрече в Минске появилась на минувшей неделе, но дата ее проведения не ангажировалась. Должность спецпредставителя США по Украине была введена полтора месяца назад, после того как состоялась встреча президентов РФ и США. Волкер уже побывал в украинской столице.
Как сообщила
После переговоров с Сурковым, Волкер вылетит в Вильнюс, где проведет переговоры по «украинскому вопросу», говорится в сообщении
Затем спецпредставитель США направится в украинскую столицу, где уже находится министр обороны США Джеймс Мэттис.
В Минске неоднократно заявляли о том, что готовы предоставить минскую площадку для переговоров — не только по «украинскому вопросу», но также по ситуации в Сирии или в других регионах мира.