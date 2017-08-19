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09:35 (мск), источник: Sputnik.by

Спецпредставитель США по Украине летит в Минск

Минская площадка вновь станет местом переговоров по вопросу улаживания конфликта на востоке Украины.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 авг — Sputnik. Специальный представитель США по Украине Курт Волкер направится в Беларусь, чтобы на минской площадке провести переговоры с представителем РФ для обсуждения российско-украинских отношений.

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Информация о такой встрече в Минске появилась на минувшей неделе, но дата ее проведения не ангажировалась. Должность спецпредставителя США по Украине была введена полтора месяца назад, после того как состоялась встреча президентов РФ и США. Волкер уже побывал в украинской столице.

Как сообщила пресс-служба Госдепа США, минская встреча Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым запланирована на 21 августа.

После переговоров с Сурковым, Волкер вылетит в Вильнюс, где проведет переговоры по «украинскому вопросу», говорится в сообщении пресс-службы Госдепа.

Затем спецпредставитель США направится в украинскую столицу, где уже находится министр обороны США Джеймс Мэттис.

В Минске неоднократно заявляли о том, что готовы предоставить минскую площадку для переговоров — не только по «украинскому вопросу», но также по ситуации в Сирии или в других регионах мира.

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