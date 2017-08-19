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09:52 (мск), источник: РБК

В США заявили об отсутствии планов оставаться в Сирии после победы над ИГ

США не планируют оставаться в Сирии после того, как запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) будет разгромлена. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт, текст пресс-конференции опубликован на сайте ведомства.

Источник: AP 2017

Миссией коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, в Сирии она назвала «победу над ИГ».

Будь то в Ираке или в Сирии, наша цель — одержать победу над “Исламским государством” и не делать там [в этих странах] ничего больше.
Хизер Науэрт
Официальный представитель Госдепартамента

Она также добавила, что Вашингтон хочет, чтобы «Сирия управлялась сирийцами, а не США» или какими-либо «другими силами».

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«В наши планы это (оставаться в Сирии после разгрома ИГ. — РБК) не входит», — добавила Науэрт, подчеркнув еще раз, что США «сосредатачиваются» на победе над «Ислам​ским государством».

Ранее, 19 августа, Reuters со ссылкой на неназванные источники в Министерстве обороны Ливана сообщил о том, что атаку на боевиков ИГ возле северной границы с Сирией совершила ливанская армия. Позиции террористов, как уточняли собеседники агентства, были атакованы недалеко от города Рас Баальбек на севере страны. В атаке, по их данным, участие, в частности, принимали артиллерия и вертолеты. Кроме того, совместную операцию с сирийскими правительственными войсками, как отмечал Reuters, 19 августа, начали бойцы ливанского движения «Хезболла».

3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
Сергей Костенко
Значит - долго ещё побеждать будут...
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