В США заявили об отсутствии планов оставаться в Сирии после победы над ИГ

Будь то в Ираке или в Сирии, наша цель — одержать победу над “Исламским государством” и не делать там [в этих странах] ничего больше.

Она также добавила, что Вашингтон хочет, чтобы «Сирия управлялась сирийцами, а не США» или какими-либо «другими силами».

«В наши планы это (оставаться в Сирии после разгрома ИГ. — РБК) не входит», — добавила Науэрт, подчеркнув еще раз, что США «сосредатачиваются» на победе над «Ислам​ским государством».

Ранее, 19 августа, Reuters со ссылкой на неназванные источники в Министерстве обороны Ливана сообщил о том, что атаку на боевиков ИГ возле северной границы с Сирией совершила ливанская армия. Позиции террористов, как уточняли собеседники агентства, были атакованы недалеко от города Рас Баальбек на севере страны. В атаке, по их данным, участие, в частности, принимали артиллерия и вертолеты. Кроме того, совместную операцию с сирийскими правительственными войсками, как отмечал Reuters, 19 августа, начали бойцы ливанского движения «Хезболла».