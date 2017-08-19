Ресторан в Вашингтоне предлагает скидки на напитки при увольнениях в администрации Трампа

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 19 августа. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Один из ресторанов в Вашингтоне предлагает своим посетителям специальные цены на напитки в тот день, когда президент США Дональд Трамп увольняет кого-либо из своего окружения в Белом доме. Такую акцию заведение решило запустить после серии громких отставок, последней из которых стал уход главного политстратега Белого дома Стива Бэннона, считавшегося одним из самых приближенных к Трампу советников.

«Всякий раз, когда Трамп увольняет высокопоставленного представителя Белого дома, наши напитки из раздела “счастливый час” стоят всего $4», — говорится в меню.

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Этот ресторан прежде уже проводил акцию, связанную с отставкой директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, который проработал в администрации всего 10 дней. Тогда в барное меню был добавлен коктейль «Муч» (the Mooch), который могли попробовать все желающие.