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10:08 (мск), источник: ТАСС

Ресторан в Вашингтоне предлагает скидки на напитки при увольнениях в администрации Трампа

В последний раз такая акция прошла после ухода Стива Бэннона с поста главного политстратега Белого дома.

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 19 августа. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Один из ресторанов в Вашингтоне предлагает своим посетителям специальные цены на напитки в тот день, когда президент США Дональд Трамп увольняет кого-либо из своего окружения в Белом доме. Такую акцию заведение решило запустить после серии громких отставок, последней из которых стал уход главного политстратега Белого дома Стива Бэннона, считавшегося одним из самых приближенных к Трампу советников.

«Всякий раз, когда Трамп увольняет высокопоставленного представителя Белого дома, наши напитки из раздела “счастливый час” стоят всего $4», — говорится в меню.

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Этот ресторан прежде уже проводил акцию, связанную с отставкой директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, который проработал в администрации всего 10 дней. Тогда в барное меню был добавлен коктейль «Муч» (the Mooch), который могли попробовать все желающие.

Ранее в этом году, когда бывший директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми давал показания перед спецкомитетом по разведке Сената США, один из вашингтонских баров обещал угостить каждого клиента бесплатным напитком, если во время слушаний с Коми президент напишет что-либо в своем Twitter. К счастью для заведения и к сожалению для посетителей, Трамп во время слушаний ничего в социальных сетях не опубликовал.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Сергей Костенко
На всём деньги делают...
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