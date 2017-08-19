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11:16 (мск), источник: РИА Новости

Путин поручил сократить число и сроки проверок предпринимателей

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря внести изменения в законы о проверках бизнесменов: их должно быть не более 30% от плановых, а длиться проверки должны до 10 рабочих дней, поручение опубликовано на сайте Кремля в субботу.

Источник: РИА Новости

«Правительству Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации: обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих ограничение количества внеплановых проверок, проводимых каждым органом контроля (надзора) в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ежегодно (не более 30 процентов от количества плановых проверок, предусмотренных ежегодным планом проведения плановых проверок каждого органа контроля (надзора))», — говорится в тексте поручения.

Исключение здесь составляют неплановые проверки, которые инициированы в связи с причинением вреда или возникновением такой угрозы жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, отмечается в поручении.

Кроме этого, президент поручил сократить сроки проведения внеплановой проверки в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя до 10 рабочих дней.

Срок выполнения данных поручений — 1 декабря 2017 года, отмечается на сайте Кремля.

4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
Александр Удавихин
Все для бизнеса, все для кормана. Когда власть повернется лицом к народу?
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