NYT рассказала подробности отставки главного советника Трампа

Источник: AP 2017

По данным газеты, глава государства считал, что Бэннон регулярно передает информацию журналистам. Также он замечал, что советник стал приписывать себе заслуги Трампа. «Ситуация стала совершенно нетерпимой задолго до отставки Бэннона в пятницу», — отметил собеседник газеты.

Читайте также Главный стратег Белого дома рассказал об экономической войне США с Китаем

В следствие этого советники, работающие в Белом доме, разделились на две группы, преследующие в конечном итоге единую цель, пишет NYT. Те, кому президент доверяет, советовали отправить Бэннона в отставку, а те, кто встал на сторону главного стратега, рекомендовали ему покинуть пост добровольно.

18 августа стало известно, что главный стратег президентской администрации США Стивен Бэннон, известный своими ультраправыми взглядами, покинул свой пост. Белый дом подтвердил эту информацию.