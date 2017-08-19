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12:20 (мск), источник: ЮГА.ру

И.о. министра образования Кубани Ольга Медведева ушла в отставку, не проработав и полугода

Накануне нового учебного года министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края осталось без руководителя.

Источник: ЮГА.ру

О том, что 18 августа Ольга Медведева сообщила аппарату министерства о решении покинуть должность по семейным обстоятельствам, сообщают два источника портала Юга.ру в исполнительной власти региона.

49-летнюю Медведеву назначили исполняющим обязанности министра в апреле. До этого она работала в Сочи и прошла карьеру от учителя французского языка до начальника городского управления по образованию и науке.

Прежний руководитель ведомства, Татьяна Синюгина, покинула пост, чтобы уехать в Москву на должность замминистра образования и науки России.

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