И.о. министра образования Кубани Ольга Медведева ушла в отставку, не проработав и полугода

Источник: ЮГА.ру

О том, что 18 августа Ольга Медведева сообщила аппарату министерства о решении покинуть должность по семейным обстоятельствам, сообщают два источника портала Юга.ру в исполнительной власти региона.

49-летнюю Медведеву назначили исполняющим обязанности министра в апреле. До этого она работала в Сочи и прошла карьеру от учителя французского языка до начальника городского управления по образованию и науке.